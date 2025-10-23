Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 24 al 26 de octubre

Aries

Tu energía se enciende con el color rojo, símbolo de pasión y fuerza. Este fin de semana será ideal para mirar dentro de ti y replantearte algunas decisiones personales. Un amor del signo Capricornio o Leo podría llegar para quedarse, y el día 24 traerá una grata sorpresa relacionada con viajes.

En el Tarot aparece “El Carruaje”, una carta que te impulsa a avanzar, pero también te invita a ser prudente: evita confiar ciegamente en tus compañeros de trabajo. Tu luz provoca envidia, así que cuídala. Si estás resolviendo trámites legales o de crédito, saldrás victorioso. Atrévete a seguir construyendo tu futuro, sin miedo a los desafíos. Tu suerte se activa con los números 01 y 27.

Este es un momento perfecto para tomar el control de tu rumbo. No dejes que las dudas te frenen: el universo te está empujando hacia una nueva etapa donde tu independencia será clave.

Tauro

Se avecina un fin de semana alegre y social. Recibirás una invitación a una fiesta, y renovar tu look será una gran idea: te sentirás radiante. Podrías redecorar tu hogar o cambiar algunos muebles. El amor ronda cerca en forma de un Virgo o Escorpión.

La carta del Tarot que te guía es “La Templanza”, símbolo de equilibrio y serenidad. Es momento de darte un respiro: no todo en la vida es trabajo. Disfruta del tiempo con tus seres queridos y deja que el amor fluya sin juicios. Usa el color naranja y apuesta por tus números de la suerte 04 y 50.

Estás aprendiendo a soltar el control y fluir más con la vida. Deja que las cosas sucedan sin forzarlas.

Géminis

Pasión y romanticismo te envuelven este fin de semana. Si tienes pareja, disfrutarás de momentos intensos; si estás soltero, un Aries o Libra podría despertar tu corazón. Recibirás una invitación divertida y quizá te animes a empezar un nuevo plan de ejercicio. Tu carta del Tarot es el “As de Oros”, que anuncia abundancia, estabilidad y fortaleza espiritual.

Mantén una actitud positiva: lo que visualices, llegará. Cuida tu energía de la envidia ajena encendiendo una vela blanca el 26 de octubre. Tus números mágicos: 07 y 16.

En lo profesional, podrías recibir buenas noticias o una oportunidad inesperada.

Cáncer

El fin de semana se presenta familiar y reconfortante. Querrás estrenar algo nuevo —ropa, zapatos— y disfrutar de una comida especial con tus seres queridos. Además, podrías recibir una invitación para viajar antes de que termine el año.

La carta del Tarot “La Estrella” brilla para ti, anunciando progreso profesional y nuevas oportunidades, incluso en el extranjero. Si estás soltero, un Piscis o Sagitario podría cautivarte. Evita prestar dinero para no desbalancear tu suerte. Tu color es el azul intenso y tus números de fortuna, 23 y 40.

Este ciclo te pide confiar más en ti y en tus talentos. Has pasado por etapas de duda, pero ahora el universo te recompensa por tu constancia.

Leo

Tu corazón late con fuerza: la estabilidad amorosa continúa, y si estás soltero, alguien de signo Aries o Géminis podría sorprenderte. El 24 de octubre tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 13.

El Tarot te entrega el “As de Espadas”, una carta poderosa que simboliza liderazgo y claridad mental. Sin embargo, también advierte sobre chismes o conflictos: evita involucrarte en dramas innecesarios. Esta energía te ayudará a sanar heridas físicas y emocionales. Cuida tu piel y escucha a tu cuerpo. Tu color de poder: rojo fuego.

Esta semana tu brillo será imposible de ignorar, pero recuerda que no todos soportan tanta luz. Usa tu poder con sabiduría, inspira, no impongas.

Virgo

El domingo 26 de octubre será un día clave para ti, lleno de buena fortuna con los números 16 y 99. Usa el color blanco, que atraerá prosperidad. Podrías sentir nostalgia por un amor del pasado, pero es hora de cerrar ese capítulo: nuevos romances con Tauro o Aries se perfilan para traerte estabilidad y alegría.

Tu carta del Tarot es “El Emperador”, reflejo de autoridad y sabiduría. No dejes que la ansiedad o el exceso de pensamiento te frenen; deja fluir las cosas y confía en tu intuición. Estás en una etapa de crecimiento: toma decisiones con seguridad y atrévete a emprender.

Este fin de semana puede revelarte lo que realmente te motiva. No temas tomar distancia de quienes te restan energía.

Libra

El amor se pone de tu lado: esa persona especial finalmente podría declarar lo que siente por ti, y será el inicio de una etapa llena de armonía y compromiso. Para las Libras solteras, un Acuario o Capricornio podría aparecer con gran compatibilidad.

En el Tarot te acompaña “El Sol”, una de las cartas más poderosas y optimistas, que anuncia buenas noticias en el amor y el trabajo. Este brillo marca el final de una racha difícil y el comienzo de algo estable. Solo se te aconseja cuidar tus finanzas y comenzar a ahorrar para tus metas futuras.

Tu golpe de suerte llega el 26 de octubre con los números 23 y 39, y tu color de poder es el amarillo. Este fin de semana será ideal para convivir con la familia, disfrutar de lo sencillo y cuidar tu cuerpo con hábitos saludables.

Sagitario

Tres días de renovación total te esperan. Deja atrás rencores y abre espacio para lo nuevo, porque tu momento de ser feliz finalmente ha llegado. En el Tarot, tu carta es “El Diablo”, que más allá de su fama, representa liberación y poder personal.

Es hora de cerrar ciclos que te han marcado y renacer con más fuerza. Esta carta también te otorga suerte en los juegos de azar, especialmente con los números 01 y 14, y te anima a usar el color naranja para activar tu energía vital.

Te esperan días de diversión, reencuentros familiares y planes de viaje. Además, recibirás un dinero pendiente, quizá por la venta de algo o una deuda pasada.

Capricornio

Tu signo aparece dos veces esta semana porque estás en un periodo de poder y estabilidad. Usa el color azul para atraer abundancia y equilibrio. Si estás soltero, podrías conectar con alguien de signo Piscis o Cáncer, con quien sentirás una química especial.

En el Tarot te guía el “As de Bastos”, símbolo de inspiración y nuevos comienzos: aquello que tanto deseabas está por manifestarse. Practica la paciencia y evita sabotearte con pensamientos negativos. Se avecinan celebraciones y regalos inesperados.

Tu golpe de suerte llega el 24 de octubre con los números 06 y 19, y alguien podría sorprenderte con un perfume o un detalle muy especial.

Capricornio

Tu buena racha continúa con la carta de “La Rueda de la Fortuna”, que promete giros positivos en el amor, el dinero y el trabajo. Llegarán nuevas oportunidades de crecimiento profesional y emocional. Mantén discreción sobre tus proyectos y rodéate solo de personas leales.

Tus números de suerte son 21 y 30, y tus colores de poder, azul y blanco. Este fin de semana trae estabilidad y la posibilidad de un reencuentro amoroso con alguien de signo Aries o Virgo. También recibirás dinero de una deuda del pasado o un proyecto que por fin rinde frutos.

Aprovecha esta energía para reinventarte: toma un curso, aprende un idioma o atrévete a cambiar de rumbo.

Acuario

Tu carisma natural brilla más que nunca y se convierte en tu mejor herramienta para alcanzar el éxito. En el Tarot te acompaña “La Justicia”, que anuncia equilibrio, reconocimiento y oportunidades laborales importantes.

Este es tu momento de atreverte a liderar, de confiar en tus decisiones y mostrar tu valor. Te invitan a viajar a fin de año, lo que te recargará de energía positiva. Usa el color blanco para mantenerte en armonía y enfocado.

Tu suerte se activa el 26 de octubre con los números 00 y 66, y podrías reencontrarte con un amor del signo Géminis o Virgo que busca retomar la conexión contigo.

Este fin de semana te invita a reflexionar sobre tu libertad: disfrútala sin miedo, pero con conciencia.

Piscis

Tu carta del Tarot es “La Torre”, que no debe asustarte: representa una transformación profunda que te lleva hacia el éxito económico y la independencia emocional.

Se avecinan oportunidades de crecimiento, pero es mejor mantener tus planes en silencio hasta que todo esté seguro. En el amor, estás más decidido a dejar el drama y apostar por una relación sincera.

Recibirás invitaciones para viajar o pasar tiempo con la familia, y también una sorpresa económica, quizás un premio o dinero inesperado, con los números 08 y 31. Usa el color plateado o azul claro para atraer calma y claridad.

