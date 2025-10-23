La llegada de Lux, el nuevo disco de Rosalía, podría traerle serios problemas legales a la cantante española.

Para anunciar el lanzamiento, la llamada "Motomami" convocó a sus seguidores en la Plaza de Callao, en Madrid, a través de una transmisión en TikTok y, tan solo unos minutos después, la plaza lució abarrotada.

La aglomeración fue tal que, de acuerdo con medios locales, la policía tuvo que intervenir para controlarla; sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que, aparentemente, la cantante no contaba con los permisos para realizar este evento.

Según información publicada por el diario local, Mundiario, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, condenó lo sucedido y acusó a la catalana de "poner en peligro la integridad física de las personas".

El regidor explicó que la multitud, de alrededor de 500 personas, movilizó a más de ocho patrullas, realizar cortes provisionales del tráfico y desviar varias líneas de transporte público.

"Madrid es una ciudad acostumbrada a grandes eventos, pero hay que hacer las cosas con planificación y seguridad".

Asimismo, explicó que aplicarán las sanciones correspondientes, entre las que destacan una multa de hasta 600 mil euros, lo que equivale a más de 12 millones de pesos mexicanos.

"Estamos estudiando qué es lo que hay que hacer. La norma se tiene que aplicar a todos por igual".

Aun así, el alcalde reconoció el impacto cultural de Rosalía y se mostró positivo respecto a su elección de escenario: "Nos alegra que haya elegido un lugar tan emblemático como la Plaza de Callao para la presentación de su nuevo álbum, siendo como es una artista global".

Por su parte, la cantante no se ha pronunciado al respecto y continúa promocionando su próximo material.

AL