“MTV ya no tenía nada que decir”: Siddhartha celebra el fin de una era televisiva

El anuncio del cierre definitivo de los canales musicales de MTV marcó el final de una era para la industria del entretenimiento. A partir del 31 de diciembre de 2025, la señal que durante décadas definió la relación entre la televisión y la música dejará de transmitir, y para muchos artistas, el hecho representa un punto de reflexión sobre los cambios en la manera de escuchar y consumir música.

Durante una rueda de prensa en Guadalajara, donde se presentaron los detalles del nuevo Festival Hermoso Cariño, el músico tapatío Siddhartha fue cuestionado por EL INFORMADOR sobre la noticia. “Yo la verdad lo aplaudo. Creo que MTV ya no tenía nada que decir desde hace mucho tiempo o por lo menos la idea original de MTV creo que mutó tanto que no sé si extraño algo que dejé de ver hace tanto tiempo”.

Para el cantante, la decisión de la cadena es consecuencia natural de una transformación que desdibujó la esencia del canal que alguna vez marcó generaciones. “Pasó por tantas etapas después que me parece saludable que hayan parado”, añadió.

Sin embargo, reconoció que hay un legado que quedará en la memoria colectiva: los MTV Unplugged, formato emblemático que dio lugar a grabaciones icónicas dentro del panorama musical latinoamericano y global. “Se pierden algunas cosas, por ejemplo, creo que los MTV Unplugged fueron como una marca que dio mucha música que se quedó y que es como un formato un poco legendario para los músicos. Lo único que puedo pensar de eso es que quizás ya no haya ese espacio con esa importancia, pero hace mucho que no lo había, o sea que ahora mismo creo que eso da un poco igual”, expresó.

El intérprete de 00:00 y Únicos compartió estas declaraciones durante la presentación del Festival Hermoso Cariño, que celebrará su primera edición el sábado 8 de noviembre de 2025 en la Concha Acústica del Parque Agua Azul, uno de los recintos al aire libre más representativos de Guadalajara.

El evento reunirá a una amplia gama de artistas que representan distintos géneros y generaciones, entre ellos Siddhartha, Porter, Charles Ans, Gondwana, Hello Seahorse!, Tino el Pingüino, Ladrones y Agley, conformando un cartel que apuesta por la diversidad musical y el talento latinoamericano.

