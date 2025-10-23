Siddhartha se apunta a los eventos de cara al Mundial 2026 en Guadalajara

El músico tapatío Siddhartha no descarta ser parte de la fiesta mundialista que se vivirá en Guadalajara con motivo del Mundial 2026. Aunque asegura no ser un apasionado del fútbol, considera que el evento trasciende lo deportivo y representa una oportunidad para unir la música con la celebración.

“Sí, me parece que es una fiesta, yo no soy alguien muy futbolero, la verdad. Sin embargo, creo que este mundial va más allá también de ser un gran apasionado de ese deporte, creo que se transforma en muchas otras cosas”, señaló en entrevista con EL INFORMADOR.

El intérprete destacó que la relación entre música y deporte puede potenciar el espíritu festivo del Mundial, especialmente en una ciudad con tanta tradición cultural como Guadalajara. “Yo creo que también está muy bien que la música y el deporte estén asociados, enclaustrados, y más en un festejo que se va a dar en una ciudad que tiene mucho de musical y mucho de deportiva, mucha cultura en ambas o mucho arraigo en ambas cosas”, explicó.

Aunque le entusiasmaría participar, Siddhartha aseguró que no es algo que buscaría de manera directa. “Ese tipo de cosas creo que nunca están peleadas, y sí me podría entusiasmar, aunque también es algo que se tiene que dar naturalmente, no sería algo que yo buscaría”, agregó.

Sus declaraciones se dan luego de que el gobernador de Jalisco adelantó la preparación de un proyecto musical masivo gratuito que se realizará en la Glorieta Minerva durante el Mundial 2026. La propuesta busca reunir a un artista jalisciense con proyección internacional, y entre los nombres que se contemplan se encuentran Maná, Alejandro Fernández y Carlos Santana.

YC