Brit Awards: La noche de Rosalía y el adiós a Ozzy

La noche de ayer en el Co-Op Live de Mánchester se confirmó algo que hace años parecía improbable: el español ya no es un idioma periférico en el circuito anglosajón del pop global. La protagonista fue Rosalía, quien se llevó el BRIT 2026 a Artista Internacional del Año en la edición 49 de los Brit Awards, convirtiéndose en la primera artista española en lograrlo.

El reconocimiento, otorgado por la British Phonographic Industry (BPI), no solo la impuso frente a figuras de peso internacional —entre ellas Taylor Swift, Lady Gaga o Bad Bunny—, sino que consolidó el impacto de su más reciente etapa creativa, abierta con el lanzamiento de “Lux” en noviembre pasado. El galardón tiene una dimensión histórica: en casi medio siglo de historia de los premios, ningún artista español había conquistado esa categoría; solo Julio Iglesias estuvo cerca en 1983, cuando fue nominado.

Vestida de rojo y con el cabello recogido, Rosalía subió al escenario para agradecer “a quienes hacen música en español” y reivindicar la diversidad cultural y lingüística. El gesto no fue menor: el BRIT, tradicionalmente centrado en el mercado británico y estadounidense, premió una propuesta que se mueve entre el flamenco expandido, la electrónica industrial y el pop experimental, y que ha hecho del mestizaje su bandera estética.

Pero la estatuilla no fue el único momento decisivo de la noche. Rosalía también encabezó uno de los bloques de actuaciones más esperados. En su debut en la gala interpretó “Berghain” en una versión rave inédita, acompañada por orquesta y cuerpo de baile. La sorpresa llegó con la aparición de Björk, cuya presencia selló un cruce simbólico entre dos generaciones de artistas que han desafiado las categorías convencionales del pop. La puesta en escena, entre lo ritual y lo electrónico, transformó el estadio en una pista de club futurista.

La expectativa en torno a su presentación era alta. Desde la publicación de “Lux”, Rosalía ha reducido sus apariciones públicas y la de Mánchester podría ser su última actuación antes de iniciar su nueva gira mundial, que arrancará el 16 de marzo en Lyon. Ese repliegue estratégico ha alimentado una narrativa de escasez que potencia cada intervención en vivo como acontecimiento.

Pop en estado puro

Si la catalana aportó riesgo y sofisticación conceptual, Harry Styles encarnó el carisma pop en estado puro. Aunque no figuraba entre los nominados, su regreso a los BRIT tras tres años de pausa fue uno de los grandes atractivos de la velada. Presentó “Aperture”, adelanto de su próximo álbum “Kiss All the Time. Disco”, previsto para el 6 de marzo. Con una coreografía expansiva y una batería de bailarines, Styles convirtió su número en un despliegue de energía luminosa que contrastó con la atmósfera más conceptual de Rosalía.

El músico británico se prepara además para su gira “Together, Together”, que comenzará en mayo y recorrerá Europa, América (incluido México) y Australia con más de 50 fechas. Su presencia en Mánchester confirmó que, incluso sin competir por premios, sigue siendo uno de los grandes imanes mediáticos del pop contemporáneo.

La gala incluyó también actuaciones de Olivia Dean, Raye, Wolf Alice y un tributo a Ozzy Osbourne liderado por Robbie Williams, recordando la raíz rockera que todavía late en la industria británica. Sin embargo, la conversación posterior giró en torno a dos ejes: la consagración internacional de Rosalía y el regreso escénico de Styles.

Lo ocurrido en Mánchester no fue simplemente una sucesión de premios y actuaciones. Fue una postal del nuevo mapa del pop: híbrido, multilingüe y cada vez menos dependiente de un único centro de legitimación cultural. La victoria de Rosalía no solo premia un disco o una temporada; valida una forma de entender la música como territorio de fricción entre tradición y vanguardia. Y confirma que el idioma ya no es barrera sino potencia.

Entre el homenaje y la polémica

Kelly Osbourne junto con su madre, Sharon, tuvieron una apreciación especial en los Brit Awards, donde Ozzy —su padre—, fue reconocido póstumamente y, si bien, la presencia de ambas fue aplaudida por los presentes, en redes se especuló, una vez más, acerca del estado de salud de la joven pues, muestran preocupación por su notable pérdida de peso.

Durante la ceremonia, Ozzy Osbourne, “el príncipe de las tinieblas” y el líder de Black Sabbath (1948 - 2025), fue homenajeado, con un número musical en que Robbie Williams se encargó de interpretar el clásico de la banda de heavy metal “No more tears”.

Pero eso no fue todo, sino que la hija y esposa de Ozzy, Kelly y Sharon, respectivamente, subieron al escenario del Co-op Live Arena, de Manchester, para recibir el Lifetime Achievement Award, un reconocimiento póstumo al músico.

Tras recibir el galardón, instantáneamente, el nombre de Kelly, quien se diera a conocer mediáticamente por su participación en “The Osbournes”, cuando apenas era una adolescente, se hizo tendencia, esto debido a su evidente pérdida de peso.

Las opiniones se han dividido, mientras hay quienes piensan que su pérdida de peso se debe al luto que atraviesa desde la muerte de su padre, hay otras personas que afirman que se trata del presunto abuso de Ozempic, un fármaco para tratar la diabetes y que, en los últimos años, es utilizado para bajar de peso.

Pese a que en abril de 2024, Kelly negó que su pérdida de peso se debiera al uso del medicamento y, en cambio, señalara que se trataba de un cambio radical de hábitos, derivado de la diabetes gestacional, producida por su embarazo, en redes sociales han mostrado cierta incredulidad.

Hace sólo un mes, la cantante recurrió a sus redes para mostrar descontento de que, en la actualidad —y luego de varios años en que su aspecto físico ha sido objeto de señalamientos— siga siendo cuestionada por cómo luce.

“¿Qué es lo que esperan de mí?, ¿Cómo esperan que luzca ahora mismo?, El hecho de que esté fuera de la cama y enfrente mi vida y esté intentando, debería ser más que suficiente, mi vida está completamente patas arriba, ¿Por qué la gente espera que me recupere y parezca que todo está bien en mi vida?, estos comentarios no ayudan a nadie”.