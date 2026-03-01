Medio siglo después, las baladas de Air Supply siguen latiendo en Guadalajara

Las luces del Auditorio Telmex se atenuaron poco después de las 21:00 horas y, por un instante, el murmullo colectivo pareció convertirse en suspiro. ¿El motivo? el reencuentro con una banda legendaria que ha acompañado historias de amor durante medio siglo. Air Supply regresó a Guadalajara con su gira “50th Anniversary Celebration”, una parada obligada dentro del recorrido con el que celebra cinco décadas de baladas que definieron el soft rock.

Antes de que aparecieran las figuras centrales, la banda de apoyo sonó en batería, bajo, piano, guitarra y dos violonchelos que aportaron un aire solemne a la velada. Una melodía instrumental, construida de menos a más, preparó el terreno para la entrada de los protagonistas. Entonces, entre aplausos, salieron al escenario el cantante australiano Russell Hitchcock y el guitarrista y compositor inglés Graham Russell. El arranque fue con “Sweet Dreams”, y bastaron los primeros acordes para que el público —en su mayoría sentado, pero entregado— comenzara a cantar.

Hitchcock vestía completamente de negro, resaltado por una chaqueta roja; Russell, también de negro, optó por una camisa rosada. Dos estilos sobrios para una noche donde la emoción sería el verdadero protagonista. “Hola, damas y caballeros, somos Air Supply”, soltó Russell en inglés, provocando una ovación inmediata.

El repertorio avanzó con “Even the Nights”, “Just As I Am” y “Every Woman”. Cada canción era recibida con gritos y celulares en alto. Hitchcock, dueño aún de registros agudos que marcaron a la banda en los años ochenta, jugaba con el micrófono. Lo extendía hacia el público para que completara los versos y, al terminar, llevaba las manos al pecho en señal de gratitud.

En un gesto que acercó aún más la noche, el vocalista saludó en español: “Buenas noches, Guadalajara, ¿están listos?”. Después, retomó el inglés para agradecer la presencia de los asistentes y describir el foro como “hermoso”. Más adelante insistió: “Muchas gracias por venir, es un hermoso foro, de nuevo gracias por venir en esta hermosa noche. De nuevo, los amamos”. Las palabras, sencillas, resonaron en un recinto que respondió con aplausos prolongados.

Sonaron también “Here I Am”, “Chances”, “Goodbye” e “I Can Wait Forever”, piezas que confirman la esencia romántica del dúo formado en 1975, cuando ambos coincidieron en el musical Jesus Christ Superstar en Australia. Desde entonces, su alianza artística se convirtió en una de las más sólidas del género.

A mitad del espectáculo, el ritmo cambió. Graham Russell tomó el centro del escenario y, en un momento íntimo, comenzó a leer poesía. Habló de los viajes, de las ciudades que dejan huella y del asombro constante que le provoca subirse a un escenario lejos de casa. En Guadalajara, dedicó un poema a México y a la belleza que, dijo, encontró a su alrededor. El silencio fue total; incluso los celulares parecieron bajar la intensidad para escuchar.

Después interpretó “Me and the River” y propuso una dinámica sencilla, la cual consistía en pensar en algo bello y encender la luz del teléfono para iluminar el recinto. El Auditorio se convirtió en un cielo artificial. En ese ambiente, Russell recordó cómo nació la banda y agradeció la amistad con Hitchcock. Habló de familia, de lealtad y de admiración por la voz que lo ha acompañado durante cinco décadas.

Previo al concierto, entre filas y boletos en mano, también se respiraba expectativa. La familia Simuta Parra —Cristina y Fernando, su hija Mariana, la pareja de ella, Néstor, y el padre de éste— llegó unida por una invitación especial. “Hola, soy Cristina, desde hace mucho soy gran fan, me encanta y amo sus canciones. Es la primera vez que los veo”, compartió ella. Fernando añadió: “Es la primera vez que los veo en directo, los he escuchado desde niño… desde pequeño hemos escuchado a la banda y nos gusta mucho”.

Néstor, quien reunió a todos para la ocasión, explicó su vínculo con la música del dúo. “Yo conocí a la banda por mi papá y se me presentó la oportunidad de invitar a todos a este concierto. Entonces me traje a todos”. Recordó que en su computadora era de lo poco que sonaba y que una playlist titulada “románticas” lo acercó aún más a esas canciones. Mariana, por su parte, se mostró abierta a la experiencia: “Yo vengo para acompañar a mi familia y estoy abierta a escuchar a la banda en vivo”.

YC