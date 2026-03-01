Cinépolis: Lista de estrenos que llegan en marzo 2026

¡Atención cinéfilos! Este mes de marzo de 2026 llega cargado de las mejores historias listas para estrenarse en la pantalla grande de Cinépolis ; disfruta de películas que te transportarán a otro mundo, harán que no pares de reírte y te maravillarán con sus increíbles efectos especiales.

¡Prepara las palomitas y ajusta tu butaca, porque marzo llega recargado de emociones en Cinépolis!

AURORA: What Happened To The Earth?

Estreno: 4 de marzo

La artista noruega de pop alternativo AURORA presenta el concierto más ambicioso de su carrera como parte de su gira What Happened To The Earth?, desde el Palacio de los Deportes en Ciudad de México. Grabado durante la celebración del Día de Muertos, el recinto se convierte en un cautivador espectáculo de luces y sonido, con un público que suma al ambiente con vestuarios festivos.

Su inconfundible voz envuelve al público en baladas como Dreams y Exist for Love, junto a temas esenciales como Runaway, The Seed y Churchyard. Con su mezcla única de pop electrónico, folk y sensibilidad poética, el show se transforma en una experiencia profundamente emotiva que celebra tanto la naturaleza como la condición humana, reafirmando a AURORA como una figura de creatividad e inspiración.

Ciclo Satoshi-Kon

Estreno: 5 de marzo

Tres obras fundamentales del legendario cineasta japonés Satoshi Kon llegan a la pantalla grande en versiones remasterizadas en 4K. Este recorrido esencial invita a sumergirse en relatos que indagan en la identidad, la memoria, los sueños y la difusa frontera entre la realidad y la mente.

Thriller psicológico, drama íntimo y ciencia ficción convergen en tres historias protagonizadas por mujeres complejas y poderosas.

ENHYPEN: Walk the Line Summer Edition

Estreno: 5 de marzo

Desde su primer encuentro hasta los escenarios que hoy conquistan, el recorrido de ENHYPEN es una historia de evolución, compañerismo y conexión. Con millones de discos vendidos en un solo año, un debut histórico en el Tokyo Dome, su primer gran premio en 2025 y una destacada presentación en el Coachella, el éxito del grupo se sostiene en el fuerte vínculo que comparten con sus fans, los ENGENE.

Esta película concierto retrata esa relación especial a través de potentes actuaciones en vivo, la energía de los ensayos, instantes íntimos tras bambalinas y su día a día recorriendo Japón durante el verano. Más que un espectáculo, es un homenaje a la conexión que impulsa a ENHYPEN y a su fandom a seguir creciendo juntos hacia el futuro.

Hoppers: Operación castor

Estreno: 05 de marzo

Una apasionada defensora de los animales se adentra en una innovadora experiencia tecnológica que le permite trasladar su conciencia al cuerpo de un castor robótico. Desde esa nueva perspectiva, comienza a explorar secretos del reino animal que superan todo lo que había imaginado, la propuesta está dirigida por Daniel Chong, creador del exitoso fenómeno animado Escandalosos.

¡La novia!

Estreno: 5 de marzo

Bajo la dirección de Maggie Gyllenhaal, esta reinterpretación sigue a un solitario Frankenstein —interpretado por Christian Bale— que viaja al Chicago de los años 30 en busca de la brillante científica Dra. Euphronius para que le ayude a crear una compañera. Juntos logran devolverle la vida a una joven asesinada, dando origen a La Novia.

Pero lo que comienza como un experimento pronto se transforma en algo mucho más inquietante: crímenes, posesiones, una revolución cultural desbordada y un romance intenso entre amantes que viven al margen de la ley.

Coyotes: Terror en la ciudad

Estreno: 5 de marzo

Una tormenta deja incomunicada a una familia “ligeramente” disfuncional en su hogar de Hollywood, atrapándolos entre un incendio forestal y una inquietante jauría de coyotes sedientos de sangre. Mientras la ayuda parece imposible de alcanzar y los ataques se vuelven cada vez más organizados y feroces, ellos y sus vecinos deberán unir fuerzas para sobrevivir en este thriller de terror tan oscuro como irreverente. Es una batalla contra la naturaleza… y esta vez, la naturaleza no está dispuesta a perdonar.

Si pudiera, te patearía

Estreno: 5 de marzo

Con su mundo desmoronándose, Linda intenta sostenerse mientras enfrenta la enigmática enfermedad de su hija, la ausencia de su esposo, la desaparición de alguien cercano y una relación cada vez más tensa con su terapeuta.

El testimonio de Ann Lee

Estreno: 12 de marzo

Basada en hechos reales, la historia gira en torno a Ann Lee, líder espiritual y fundadora del Movimiento Shaker a finales de la década de 1770. Su influencia dio origen a una de las comunidades utópicas más grandes en la historia de Estados Unidos. Sus seguidores la veían como una manifestación femenina de Jesucristo y expresaban su devoción a través del canto y la danza.

The Moment (Charli XCX)

Estreno: 12 de marzo

En esta producción, una estrella del pop lidia con el peso de la fama y las exigencias de la industria mientras se prepara para su primera gira en estadios. La historia ofrece una mirada ficticia inspirada en experiencias de Charli XCX. La idea surgió en septiembre de 2024, cuando la artista se encontraba en plena gira Sweat.

David

Estreno: 12 de marzo

En una tierra dominada por el temor, un joven pastor decide desafiar tanto a un temible gigante como a la sombra que lo respalda. Su valentía encenderá la esperanza de todo un pueblo y revelará que la auténtica fortaleza nace de la fe, no de la fuerza.

No te olvidaré

Estreno: 12 de marzo

Tras recuperar su libertad, Kenna regresa a su ciudad con la intención de conocer a la hija que le fue arrebatada. Sin embargo, solo encuentra apoyo en Ledger, un joven estrechamente ligado a la familia que se resiste a aceptarla.

Socias por accidente

Estreno: 12 de marzo

Alexa, una elegante experta en relaciones públicas, y Regina, una entrenadora frontal y disciplinada, creen haber encontrado al hombre perfecto… hasta que descubren que se trata del mismo. La situación da un giro inesperado cuando ambas se enteran de que Roy las engañó, les robó y además las dejó embarazadas. De rivales pasan a aliadas en una misión tan disparatada como entretenida para desenmascararlo.

Entre rivalidades, persecuciones, planes improvisados, disfraces y venganzas que no salen como esperan, estas dos mujeres tan opuestas terminan construyendo una alianza tan caótica como memorable. Porque a veces, el verdadero vínculo no surge con el supuesto galán… sino con la amiga que te acompaña en la revancha.

El guardián: Último refugio

Estreno: 12 de marzo

En una remota isla costera, un hombre que vive apartado del mundo rescata a una niña en medio de una tormenta letal, un acto que los empuja a ambos hacia el peligro. Obligado a abandonar su aislamiento, deberá enfrentarse a los fantasmas de su pasado mientras intenta mantenerla a salvo, emprendiendo juntos un intenso camino de supervivencia y posible redención.

El renacido (reestreno 10º aniversario)

Estreno: 12 de marzo

Inspirada en hechos reales, la historia sigue a un explorador del siglo XIX que, tras ser dado por muerto, lucha por sobrevivir a un implacable invierno en la naturaleza con el objetivo de regresar y vengar el asesinato de su hijo. La película, El renacido, obtuvo el Oscar a Mejor Película en 2016.

Proyecto fin del mundo

Estreno: 19 de marzo

El profesor de ciencias Ryland Grace despierta a bordo de una nave espacial, a años luz de la Tierra, sin recuerdos sobre su identidad ni sobre cómo llegó hasta allí. A medida que su memoria regresa, comprende que tiene una misión crucial: descifrar el misterio de una sustancia que está provocando la extinción del Sol. Para lograrlo, deberá apoyarse en su ingenio científico y en soluciones poco convencionales. Sin embargo, en el camino descubrirá una inesperada amistad que cambiará el rumbo de su misión… y le recordará que no está solo.

Pasajero

Estreno: 19 de marzo

Colin, un hombre reservado, cruza su camino con Ray, el seguro líder de una banda de motociclistas. A partir de ese encuentro, se adentra en una relación de sumisión que rompe con la rutina de su vida y lo impulsa a transformarse, explorando nuevas dimensiones de sí mismo a través del vínculo poco convencional que construyen.

Los extraños: Capítulo 3

Estreno: 19 de marzo

Capítulo final de la trilogía que comenzó en 2024: Maya se enfrenta por última vez a los asesinos enmascarados en un despiadado y sangriento enfrentamiento. En medio del choque definitivo, saldrán a la luz secretos aterradores que la obligarán a tomar una decisión crucial: buscar justicia… o convertirse en aquello que destruyó su vida.

El bufón 2

Estreno: 19 de marzo

En la noche de Halloween, la joven maga Max se encuentra cara a cara con el inquietante Bufón y se ve obligada a usar todo su ingenio para superar a un asesino sobrenatural, cuya magia resulta tan real como letal y cuyos trucos siempre terminan en sangre.

Te van a matar

Estreno: 26 de marzo

Una mujer acepta trabajar como ama de llaves en un rascacielos de Nueva York sin saber que el edificio arrastra un inquietante historial de desapariciones. Pronto descubre que la comunidad está envuelta en secretos… y que escapar podría significar luchar por su propia vida.

Jugada maestra

Estreno: 26 de marzo

Becket está destinado a heredar una enorme fortuna… con un pequeño inconveniente: ocupa el octavo lugar en la línea de sucesión. Para él, la solución parece simple —aunque extrema—: eliminar a quienes están antes que él. Así comienza una frenética carrera contra el tiempo que lo llevará a hacer lo impensable con tal de quedarse con todo.

Boda sangrienta 2

Estreno: 26 de marzo

Tras sobrevivir al brutal ataque de la familia Le Domas, Grace comprende que ha entrado en una nueva y más peligrosa etapa de este macabro juego. Esta vez deberá enfrentarlo junto a su distante hermana Faith. Con una sola oportunidad de salir con vida, su misión será protegerla y reclamar el Alto Cargo del Consejo Superior que rige el destino del mundo. Pero no estará sola en la contienda: cuatro poderosas familias rivales también buscan el trono, y quien lo obtenga tendrá el control absoluto.

Los lazos que nos unen

Estreno: 26 de marzo

La historia sigue a Sandra, una mujer que disfruta de su independencia y de su vida profesional, hasta que un giro inesperado la lleva a convivir con su vecino y sus dos hijos. Poco a poco, y sin haberlo planeado, comienza a crear un vínculo con esta familia improvisada, dando paso a una relación entrañable en la que todos deberán aprender a convivir respetando los espacios y límites de los demás.

Rocío Durcal 20 aniversario

Estreno: 25 de marzo

Rocío Dúrcal, una de las grandes voces de la música en español, será celebrada con el lanzamiento de El concierto… en vivo (1991). Grabado el 22 de noviembre de 1991 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, este material regresa con una remasterización en imagen 4K y sonido 5.1.

El espectáculo reúne algunos de sus temas más emblemáticos, como La gata bajo la lluvia, Amor eterno y Como tu mujer, además de contar con participaciones especiales de Juan Gabriel y Enrique Guzmán, quienes comparten escenario con la artista española en este emotivo homenaje.

Bring Me The Horizon

Estreno: 25 de marzo

Considerado por la propia banda como su espectáculo más destacado hasta ahora, esta película expande el universo visual de POST HUMAN al fusionar una ambiciosa propuesta cinematográfica con la mirada de los fans y la aparición de figuras icónicas como E.V.E, Selene y M8. Gracias a un registro realizado con múltiples cámaras, tomas aéreas con drones y material enviado por el público, la cinta ofrece una experiencia inmersiva que captura desde distintos ángulos la intensidad irrepetible de esa noche.

El show recorre la evolución musical de Bring Me the Horizon, desde Sempiternal y That’s the Spirit hasta la saga POST HUMAN. Ganadora de un Brit Awards y nominada al Grammy Awards, la banda se ha consolidado como una de las más influyentes del panorama global, con más de 6.6 millones de discos vendidos y más de 9.4 mil millones de reproducciones. L.I.V.E. in São Paulo no solo documenta un concierto, sino un momento clave en la historia reciente de la música.

