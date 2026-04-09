Selva Mágica GRATIS: Esto debes saber para visitarla el fin de semana

En el último fin de semana previo al regreso a clases tras el periodo vacacional, Selva Mágica, uno de los parques de diversiones más representativos de Guadalajara, se suma a las actividades gratuitas organizadas por el Gobierno municipal como parte de los recorridos de Semana Santa y Pascua, una iniciativa enfocada en promover la convivencia familiar antes del cierre de las vacaciones.

Ubicado en la capital jalisciense y operado por The Dolphin Company, este parque cuenta con más de tres décadas de historia y más de 30 atracciones que van desde juegos mecánicos y áreas infantiles hasta montañas rusas y experiencias de adrenalina, consolidándose como un punto de reunión tradicional para familias tapatías.

¿Qué necesitas para ir a Selva Mágica gratis este fin de semana?

La actividad forma parte de un programa especial del Gobierno de Guadalajara, por lo que el acceso está sujeto a registro previo y logística de traslado. Los asistentes deberán llegar al punto de reunión en el Centro de Guadalajara al menos 30 minutos antes de la salida programada.

El registro inicia a las 9:00 de la mañana, el recorrido comienza aproximadamente a las 9:30 y el regreso está previsto alrededor de las 14:00 horas. En esta dinámica, cada adulto registrado debe acudir acompañado de hasta dos menores, lo que busca facilitar la asistencia de familias completas.

¿En qué fechas estará disponible el acceso gratuito?

La visita a Selva Mágica en este esquema de entrada sin costo está programada para el viernes 10 de abril, con actividades que se extienden hasta el día 12 dentro del programa general de recorridos vacacionales, justo en la recta final del periodo de descanso escolar.

Este tipo de actividades busca aprovechar los últimos días de vacaciones para ofrecer alternativas recreativas accesibles, antes del regreso a las aulas.

Dentro del parque, los visitantes pueden encontrar opciones para todas las edades, desde juegos infantiles hasta atracciones de alta intensidad. Entre las más destacadas se encuentra “Titán”, considerada una de las montañas rusas más imponentes del occidente del país, así como los tradicionales “Troncos Acuáticos”, que suelen convertirse en uno de los recorridos más populares por su dinámica refrescante.

¿Qué opciones de atracciones ofrece Selva Mágica para los visitantes?

El parque está diseñado para distintos perfiles de público, con actividades que van desde experiencias familiares hasta juegos de alta adrenalina, lo que permite que niños, jóvenes y adultos encuentren opciones acordes a sus preferencias.

Entre su oferta habitual también se incluyen espectáculos, zonas temáticas y áreas infantiles, consolidándolo como un espacio de entretenimiento integral dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.

¿Cuánto cuesta normalmente entrar a Selva Mágica?

Aunque en esta ocasión el acceso será gratuito mediante el programa municipal, de forma regular el parque cuenta con distintas opciones de entrada:

Pase Mágico — $249 MXN: incluye acceso a 20 atracciones, Zona Sésamo, espectáculos familiares y seguro de lluvia.

— $249 MXN: incluye acceso a 20 atracciones, Zona Sésamo, espectáculos familiares y seguro de lluvia. Pase Platino — $349 MXN: ofrece acceso a 27 atracciones, incluyendo Titán, Troncos, Barco Pirata, Bat Flyer y Casa del Terror.

— $349 MXN: ofrece acceso a 27 atracciones, incluyendo Titán, Troncos, Barco Pirata, Bat Flyer y Casa del Terror. Pase VIP — $599 MXN: acceso total a las 32 atracciones del parque, además de juegos como G-Force, Bullet, Fórmula 1 y Zona Comando, e incluye un combo de alimentos.

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Los menores de 3 años no pagan entrada, mientras que algunas experiencias como el espectáculo de delfines y el aviario tienen costo adicional independiente de los pases.

En este contexto, la visita gratuita a Selva Mágica se convierte en una alternativa recreativa para aprovechar los últimos días de vacaciones, antes del regreso a clases en la entidad.

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