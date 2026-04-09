No es IA: Robert Pattinson se prepara una michelada y se vuelve viral

Durante la intensa gira de promoción de su nueva película The Drama, coprotagonizada por Zendaya, el famoso actor británico Robert Pattinson participó en una dinámica especial que fue aplaudida en redes sociales. La revista de moda Vogue lo invitó a su segmento "A Toast to Cinema", donde demostró sus habilidades ocultas como mixólogo preparando diversas bebidas mientras hablaba de su trayectoria en la pantalla grande. Entre estos cócteles, el actor eligió preparar su propia receta de michelada.

Si bien la elección de Robert Pattinson de una bebida tan representativa de la nación, el actor británico hizo referencia a una estancia en Texas en donde compró la más deliciosa michelada que ha probado en su vida. Pese a que la referencia se encontraba en el país vecino, de igual forma unas personas celebraron la elección del protagonista de Crepúsculo y escribieron en redes: “ya eres mexicano”.

Como era de esperarse, el video rápidamente se volvió viral en todas las redes sociales, generando un revuelo masivo, especialmente entre el público latinoamericano que celebró el gesto. Los fieles seguidores del actor no tardaron en aplaudir su destreza al manejar los ingredientes tradicionales, demostrando que conoce a la perfección el fino arte de mezclar sabores intensos, salados y refrescantes en un solo vaso de vidrio.

¿Cómo preparó su michelada Robert Pattinson?

Para lograr la mezcla perfecta y no fallar en el intento, el aclamado protagonista de The Batman siguió un riguroso ritual que cualquier experto en la materia aprobaría sin dudar. Primero, tomó un vaso de cristal transparente y le exprimió limón fresco en la orilla, asegurándose de que el jugo se adhiriera bien para luego escarcharlo con polvo de chile.

Posteriormente, el actor añadió una cantidad bastante generosa de hielos para mantener la frescura y continuó con los condimentos líquidos que le dan ese toque especial e inconfundible. En las imágenes virales se aprecia claramente cómo incorpora más jugo de limón, la clásica y oscura salsa negra e incluso un toque de salsa picante, creando una combinación maestra que despertó el antojo de miles de internautas.

Si quieres replicar el rotundo éxito de esta celebridad de Hollywood en tu próxima reunión de fin de semana, aquí tienes los tips rápidos de su preparación estrella:

Usa un vaso de vidrio previamente enfriado. Escarcha generosamente con limón y chile en polvo. Agrega hielo abundante hasta el tope. Mezcla salsas oscuras y picante al gusto personal. Sirve tu cerveza clara favorita bien fría.

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La fascinante historia detrás del trago y su conexión con el cine

Mientras preparaba la deliciosa bebida frente a las cámaras, el actor confesó entre risas que era su primera vez haciéndola con sus propias manos, aunque se inspiró en los gratos recuerdos de un viaje por carretera en Texas. Además, aprovechó el ameno momento para reflexionar sobre su actuación en Crepúsculo, admitiendo con total sinceridad que le tiene un profundo y genuino cariño a la película y a su personaje.

Resulta sumamente interesante notar cómo esta peculiar bebida, que según cuenta la leyenda urbana nació en el Club Deportivo Potosino gracias a las peticiones del tenista Michel Ésper, ha trascendido tantas fronteras. Hoy en día, desde los coloridos tianguis de la CDMX hasta los exclusivos estudios de grabación en Hollywood, esta refrescante mezcla de cerveza y salsas sigue conquistando los paladares internacionales más exigentes.

Al final del día, esta sorpresiva aparición pública no solo sirvió para promocionar de manera creativa su nuevo trabajo cinematográfico junto a Zendaya, sino para conectar de una forma genuina, cercana y muy divertida con su vasta audiencia. Sin duda alguna, ver a una estrella internacional de su calibre disfrutando de los sabores latinos es un gran recordatorio de que la buena coctelería es un lenguaje verdaderamente universal.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB