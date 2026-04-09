Pulso GNP 2026: Robbie Williams, Caifanes y más encabezan el cartel del festival

El Festival Pulso GNP 2026 por fin mostró todas sus cartas y elevó la emoción y energía que muy pronto se vivirá en el Autódromo de Querétaro con la llegada de artistas nacionales e internacionales ya confirmados como NSQK, Travis, Bruses y más.

Después de meses de intriga y especulación, el festival Pulso GNP vuelve a latir con un cartel que ha causado todo tipo de reacciones.

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Continuando con la esencia que lo ha acompañado desde sus inicios, el festival más aclamado de Querétaro apuesta n uevamente por propuestas emergentes y una estética alternativa y rockera, sin dejar de lado la magia del pop y la audacia de la música electrónica que suele percibirse en sus diferentes escenarios.

¿Qué artistas se presentarán en el Festival Pulso GNP 2026?

La atmósfera cambiante y diversa que suele identificar tanto al evento será liderada por el cantante británico Robbie Williams, seguido por la banda mexicana Caifanes, para después dar paso a la artista alternativa Bruses y al DJ Deorro.

El lineup completo está conformado por:

Robbie Williams

Caifanes

Bruses

Deorro

DLD

Electrify

Fobia

José Madero

Kevin Kaarl

Kevis & Mayky

La Texana

La Gusana Ciega

Los Claxons

Malcriada

NSQK

OSQUESKA

Travis

Con estos artistas sobre la tarima, el Festival Pulso se perfila como una de las mejores oportunidades para disfrutar de una experiencia musical diversa y de alto nivel.

INSTAGRAM/@pulsognp

¿Cuándo y dónde será el Festival Pulso GNP 2026?

Al igual que en todas sus ediciones, el festival se llevará a cabo en la ciudad de Querétaro, específicamente en el Autódromo de Querétaro, recinto que ha recibido a miles de asistentes en los últimos años.

La cita está programada para el sábado 10 de octubre, arrancando por la tarde y extendiéndose hasta la madrugada del día siguiente. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer los horarios oficiales.

¿Dónde comprar boletos para el Festival Pulso GNP 2026?

La preventa de boletos iniciará el próximo martes 14 de abril a las 11:00 horas. Si prefieres adquirir tus entradas en taquilla sin cargos por servicio, podrás hacerlo a partir del miércoles 15 de abril a la misma hora.

La venta en línea estará disponible a través del sitio web de eTicket.

Precio de boletos en Fase 1 (con cargos):

Boleto General- $2 mil 240

Incluye:

Tres escenarios dentro del festival

Acceso a actividades, instalaciones y activaciones en áreas generales

Zonas de comida y bebidas*

Zonas de descanso y lúdicas

Gastronomía y productos de Pueblos Mágicos de Querétaro

Instalaciones culturales

Activaciones de patrocinadores

Boleto VIP- $4 mil 485

Incluye:

Fast Line para el acceso al festival

Pit lateral en los dos escenarios principales

Selección gastronómica dentro de la zona Banamex VIP

Coctelería especializada en barras de la zona Banamex VIP

Baños premium dentro de la zona Banamex VIP

Áreas de mesas y descanso dentro de la zona Banamex VIP

Terraza con vista al escenario principal

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Puedes conocer más sobre la venta de boletos en el siguiente enlace: https://www.pulsognp.com.mx/boletos

Con un cartel sólido, una mezcla de géneros y una experiencia que combina música, cultura y entretenimiento, el Festival Pulso GNP 2026 promete consolidarse una vez más como uno de los eventos más destacados del año en México.

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