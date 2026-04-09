Pulso GNP 2026: Robbie Williams, Caifanes y más encabezan el cartel del festival

El Festival Pulso GNP 2026 por fin mostró todas sus cartas y elevó la emoción y energía que muy pronto se vivirá en el Autódromo de Querétaro con la llegada de artistas nacionales e internacionales ya confirmados como NSQK, Travis, Bruses y más.Después de meses de intriga y especulación, el festival Pulso GNP vuelve a latir con un cartel que ha causado todo tipo de reacciones.Continuando con la esencia que lo ha acompañado desde sus inicios, el festival más aclamado de Querétaro apuesta nuevamente por propuestas emergentes y una estética alternativa y rockera, sin dejar de lado la magia del pop y la audacia de la música electrónica que suele percibirse en sus diferentes escenarios.La atmósfera cambiante y diversa que suele identificar tanto al evento será liderada por el cantante británico Robbie Williams, seguido por la banda mexicana Caifanes, para después dar paso a la artista alternativa Bruses y al DJ Deorro.El lineup completo está conformado por:Con estos artistas sobre la tarima, el Festival Pulso se perfila como una de las mejores oportunidades para disfrutar de una experiencia musical diversa y de alto nivel.Al igual que en todas sus ediciones, el festival se llevará a cabo en la ciudad de Querétaro, específicamente en el Autódromo de Querétaro, recinto que ha recibido a miles de asistentes en los últimos años.La cita está programada para el sábado 10 de octubre, arrancando por la tarde y extendiéndose hasta la madrugada del día siguiente. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer los horarios oficiales.La preventa de boletos iniciará el próximo martes 14 de abril a las 11:00 horas. Si prefieres adquirir tus entradas en taquilla sin cargos por servicio, podrás hacerlo a partir del miércoles 15 de abril a la misma hora.La venta en línea estará disponible a través del sitio web de eTicket.Boleto General- $2 mil 240 Incluye:Boleto VIP- $4 mil 485 Incluye:Puedes conocer más sobre la venta de boletos en el siguiente enlace: https://www.pulsognp.com.mx/boletosCon un cartel sólido, una mezcla de géneros y una experiencia que combina música, cultura y entretenimiento, el Festival Pulso GNP 2026 promete consolidarse una vez más como uno de los eventos más destacados del año en México.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP