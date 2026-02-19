Scooby-Doo se renueva para una serie live action en Netflix

Desde su creación en la década de 1960, Scooby-Doo, Where Are You! marcó a generaciones de niños al ofrecerles una de sus primeras aproximaciones al “terror” en formato animado. La serie seguía a cinco personajes (Shaggy, Scooby, Freddie, Daphne y Velma) que recorrían distintas ciudades investigando supuestos fenómenos paranormales. A bordo de la Mystery Machine, una llamativa camioneta, el grupo resolvía casos que casi siempre concluían con la misma revelación: detrás de cada fantasma o criatura aterradora había una persona disfrazada intentando ocultar su identidad.

ESPECIAL

Con el paso de los años, la franquicia creció con nuevas series y películas, tanto animadas como en formato live action. Ahora, la historia se prepara para una nueva etapa en Netflix, que desarrollará una serie centrada en los orígenes del equipo. El proyecto ya confirmó a su primera protagonista: Mckenna Grace, quien anteriormente participó en producciones como Ghostbusters: Afterlife, Gifted y la serie The Handmaid’s Tale.

De acuerdo con el reporte publicado por Variety, Grace dará vida a Daphne, descrita tradicionalmente como la integrante “guapa” del grupo, pero también como una investigadora clave en la resolución de los casos. En esta nueva versión, el personaje será presentado en una etapa más joven, ya que la trama explorará cómo se formó Mystery Inc., nombre con el que se conoce a la pandilla.

INSTAGRAM/mckennagraceful

La producción contará con ocho episodios en su primera temporada. Hasta ahora no se ha anunciado si habrá entregas adicionales ni existe una fecha oficial de estreno, pues el proyecto se encuentra en fases iniciales de desarrollo. El resto del elenco aún no ha sido revelado y, según los reportes, Scooby-Doo podría ser recreado mediante tecnología CGI.

En cuanto a la historia, la serie mostrará el momento en que Shaggy, Scooby, Freddie, Daphne y Velma se conocen y comienzan a colaborar, sentando las bases de su futura agencia de investigación. También abordará cómo Scooby llega a la vida de Shaggy y se convierte en pieza fundamental del equipo.

ESPECIAL

La sinopsis difundida señala:

“Durante su último verano en el campamento, los viejos amigos Shaggy y Daphne (Grace) se ven envueltos en un inquietante misterio en torno a un cachorro de gran danés perdido y solitario que podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural. Junto con Velma, la pragmática y científica vecina del pueblo, y Freddy, el extraño pero apuesto chico nuevo, se proponen resolver el caso que las arrastra a una escalofriante pesadilla que amenaza con revelar todos sus secretos”.

No es la primera vez que la franquicia llega al live action. En 2002 se estrenó Scooby-Doo y en 2004 su secuela, Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed. En esas producciones, los personajes fueron interpretados por Freddie Prinze Jr. como Fred, Sarah Michelle Gellar como Daphne, Matthew Lillard como Shaggy y Linda Cardellini como Velma. La segunda entrega incorporó a Scrappy-Doo, quien finalmente fue revelado como el antagonista de la historia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

