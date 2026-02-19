Esto pide Alfonso Obregón para ser voz de Shrek en la secuela

La producción de la quinta entrega de Shrek no solo genera emoción entre los millones de fans de esta aclamada franquicia, también provoca expectativa por el regreso de las voces originales que marcaron a generaciones enteras y que se han quedado grabadas en la cultura popular de diversos países.

Uno de los artistas que ha llamado la atención en días recientes es Alfonso Obregón, quien se ha encargado de interpretar a Shrek en la versión para Latinoamérica desde la primera película de 2001.

Tras especulaciones y dudas respecto a su participación en la nueva entrega, el actor ha iniciado una campaña digital pidiendo el respaldo del público y esperando ser considerado por el estudio para regresar a la saga.

Alfonso Obregón inicia campaña digital para ser la voz de Shrek

A través de redes sociales, Alfonso Obregón hizo un llamado a sus fans, invitándolos a usar el "hashtag" "#miogrofavorito" , como forma de mostrar el respaldo que tiene en este proyecto, y en espera de finalmente recibir una propuesta formal de DreamWorks Animation.

De acuerdo con lo declarado por el mismo artista, solo quiere "lo justo". En su video, publicado como reel de Facebook, el actor utiliza escenas de Shrek para comentar respecto a lo que está pasando con su participación en la nueva entrega de la emblemática franquicia:

"Escúchame, no voy a hacer la película si no la dirijo, si no me dan mi crédito y si no me pagan bien. No quiero cobrar lo mismo que Mike Myers, quiero cobrar lo justo", comenta Obregón.

La respuesta de sus seguidores fue inmediata, desatando una ola de comentarios de diferentes partes del mundo, como:

"Shrek en TODO Latinoamérica eres tú Ponchito". "Solo existe un Shrek y se apellida Obregón". "Sin Alfonso no hay Shrek".

¿Qué pide Alfonso Obregón para regresar a la saga?

En su video, el actor de doblaje deja claro que solicita tres cosas indispensables para regresar como la voz de Shrek a esta quinta entrega:

Dirección del doblaje

Crédito desde el inicio

Compensación económica justa.

Con estas tres demandas, Obregón pretende tener control técnico y creativo sobre la adaptación; que se le reconozca desde el inicio de la película (su trayectoria, su importancia como el personaje en Latinoamérica); y un pago acorde, que refleje su experiencia y su aportación a la franquicia.

Se sabe que parte del éxito de Shrek en Latinoamérica ha sido gracias a modificaciones que las y los actores de doblaje hicieron en el guion, con frases, modismos y referencias que conectan inmediatamente con el público de la región; y haciendo del doblaje un elemento central en el impacto cultural de la saga.

