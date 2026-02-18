Warner pone fecha límite a Paramount para presentar una mejor oferta

Warner Bros. Discovery mantiene firme su apuesta estratégica por la fusión con Netflix, al tiempo que analiza la presión creciente de Paramount Skydance, que busca hacerse con el control del conglomerado. El Consejo de Administración reiteró su respaldo unánime al acuerdo con la plataforma de streaming y recomendó a los accionistas rechazar la propuesta presentada por Paramount.

La tensión aumentó luego de que, el pasado 11 de febrero, un alto representante de Paramount comunicara verbalmente a un consejero de Warner su disposición a pagar 31 dólares por acción si se abrían conversaciones formales para un posible acuerdo, aclarando que no se trataba de su oferta definitiva. En respuesta, la compañía envió una carta solicitando una propuesta vinculante que ofrezca mayor certidumbre y protección a los accionistas.

En ese contexto, Warner abrió un periodo de negociación de siete días —hasta el 23 de febrero— para que Paramount Skydance mejore su oferta y precise los términos de su planteamiento. Esta ventana de diálogo fue posible gracias a que Netflix concedió una dispensa temporal, pese a que ambas compañías ya tienen firmado un acuerdo de fusión.

Paralelamente, Warner convocó a una junta de accionistas para el 20 de marzo, en la que se someterá a votación la fusión con Netflix, valuada en 82.700 millones de dólares, incluida la deuda. El presidente del Consejo, Samuel A. Di Piazza, subrayó que esta operación representa la mejor alternativa estratégica y financiera para los inversionistas, destacando el “enorme valor” que aportaría la integración con la plataforma.

La propuesta de Paramount Skydance cuenta con el respaldo financiero del multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle, quien ofreció en diciembre una garantía personal de 40.400 millones de dólares para respaldar la adquisición. No obstante, la oferta formal se mantuvo en 30 dólares por acción en efectivo, lo que elevaría el valor total de la operación a 108.400 millones de dólares.

Aunque sobre el papel la propuesta de Paramount podría parecer más alta, el Consejo de Warner la calificó como “inferior” en diversos aspectos clave, al considerar que implicaría mayores riesgos regulatorios y de ejecución frente al acuerdo ya pactado con Netflix. Además, el 10 de febrero, Paramount mejoró su oferta hostil al incluir un incentivo adicional de 0.25 dólares por acción por cada trimestre que la compra no se concrete después del 31 de diciembre de 2026.

Con este escenario, el futuro de Warner Bros. Discovery se definirá en las próximas semanas, entre la presión de una oferta potencialmente más lucrativa y la apuesta por una fusión que, según su Consejo, ofrece mayor estabilidad y certidumbre a largo plazo.

MF