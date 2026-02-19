Profeco establece reglamento de venta de boletos; Ticketmaster reacciona

El día de hoy, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo oficiales los nuevos lineamientos para regular la información y la publicidad en la venta de boletos para conciertos masivos en México.

Los ajustes, publicados este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aplican a eventos que superen los 20 mil asistentes y definen conceptos y reglas, como que los detalles de los eventos deben ser informados por los promotores de forma clara, veraz y oportuna, al menos 24 horas antes de la primera venta de boletos.

El ajuste regulatorio surge tras quejas públicas por ventas de alta demanda, como las vinculadas al grupo surcoreano BTS, que detonaron llamados a reforzar la transparencia en precios y condiciones para los compradores, así como una posible multa de 5 millones de pesos a la boletera.

Entre lo establecido por la Procuraduría destaca la descripción del lugar, fechas, horarios de inicio, artistas principales, así como términos y condiciones vigentes, incluidas políticas de cancelación y devolución.

También obligan a difundir el mapa o plano del evento, con zonas claramente etiquetadas, el número de asientos disponibles por sección y el monto total de los precios por zona.

Ese monto total —señala el acuerdo— debe indicar de manera visible lo que se pagará por el boleto previo a la adquisición, sin incrementos o costos adicionales distintos a los contenidos en la información o publicidad difundida al momento de la compra.

Los lineamientos también exigen medidas para proteger sistemas de comercialización ante bots o tecnologías que permitan falsificación o duplicidad, y prevén sanciones conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En paralelo, Ticketmaster afirmó en un comunicado que respalda la implementación de los nuevos criterios y que los acatará "plenamente", al tiempo que reiteró su colaboración con autoridades para fortalecer la protección al consumidor.

"La adopción de lineamientos específicos para conciertos masivos contribuye a dar mayor certeza jurídica a las personas consumidoras y a consolidar prácticas claras y verificables en la comercialización de boletos dentro de este segmento", señaló en su nota.

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

Además, reiteró su voluntad de colaborar no solo con autoridades, sino con promotores y recintos para "asegurar que la información proporcionada a las y los fans sea clara, accesible y consistente en todas las etapas del proceso".

Ticketmaster también reconoció que los nuevos lineamientos oficiales contribuirán "a consolidar prácticas homogéneas, verificables y transparentes, fortaleciendo la certidumbre para los consumidores y el desarrollo de la industria del entretenimiento en vivo en México".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

