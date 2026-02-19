Tras 30 años de su primera entrega y siete desde la última vez que los vimos en el cine, Woody, Buzz, Jessie, Tiro al Blanco y todos los icónicos personajes de Toy Story regresan este 2026 con nuevas aventuras, más emociones y una quinta parte de la historia con la que miles crecieron.

Te puede interesar: Scooby-Doo se renueva para una serie live action en Netflix

Este jueves, Disney y Pixar lanzaron el primer adelanto completo de la nueva película que se suma a una de las sagas infantiles más exitosas de las últimas décadas. Las primeras imágenes de Toy Story 5 lograron emocionar tanto a chicos como a grandes, quienes esperan acudir muy pronto a las salas de cine para ver la continuación.

¿De qué trata Toy Story 5?

El tráiler ofrece un vistazo más detallado a la trama, que aborda una de las amenazas más importantes de la actualidad: la tecnología. En el avance se puede ver por primera vez a la villana de la historia, “Lilypad”, una tableta inteligente para niños que se convierte en el nuevo accesorio favorito de Bonnie Anderson.

La quinta entrega retoma las aventuras de los juguetes; sin embargo, en esta ocasión deberán enfrentarse a “Lilypad”, cuya presencia pondrá en riesgo el vínculo entre Bonnie y sus juguetes tradicionales.

Ante la crisis, Jessie decide llamar a Woody, quien regresa para ayudar a sus amigos a recuperar la atención de Bonnie. El vaquero aparece con un detalle que no pasó desapercibido para los fans: una ligera calvicie que refuerza el paso del tiempo en la saga.

Juntos, los juguetes lucharán por demostrar que la tecnología no puede reemplazar la diversión que nace de la imaginación, la interacción humana y el juego creativo, elementos fundamentales en el desarrollo emocional de los niños.

También puedes leer: Esto pide Alfonso Obregón para ser voz de Shrek en la secuela

El tráiler oficial, cargado de nostalgia, acción y aventura, vuelve a poner sobre la mesa una de las grandes discusiones de nuestra época: ¿juguetes tradicionales o dispositivos electrónicos? Más allá del enfrentamiento, la película promete reflexionar sobre el equilibrio entre el mundo digital y el juego clásico, así como recordar el valor de la amistad, la lealtad y el crecimiento en cada etapa de la vida.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

Toy Story 5 llegará a las salas de cine mexicanas el próximo 18 de junio, convirtiéndose en uno de los estrenos más esperados del verano de 2026.

La película no solo buscará conquistar a nuevas generaciones, sino también reconectar con aquellos que crecieron junto a Woody y Buzz, apelando a la nostalgia y reafirmando el legado de una franquicia que ha marcado la historia de la animación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP