Si te gusta el cine de ficción, acción y estafa Caminos del crimen es la película para ti. Con un gran elenco que reúne a histriones como Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, y Barry Keoghan, la trama se desarrolla en Los Ángeles.

Caminos del crimen.

La historia sigue a Davis, un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo a lo largo de la emblemática autopista 101 han desconcertado a la policía. Cuando ve la oportunidad de hacer el golpe de su vida, con la esperanza de que sea su último trabajo, su camino se cruza con el de Sharon, una desilusionada corredora de seguros que se enfrenta a su propia encrucijada, lo que obliga a ambos a colaborar.

Caminos del crimen.

Decidido a resolver el caso, Lubesnik, un implacable detective que se acerca a la operación, lo que aumenta aún más lo que está en juego.

Caminos del crimen.

A medida que se acerca el robo multimillonario, la línea entre cazador y presa comienza a difuminarse, y los tres se verán obligados a enfrentar el costo de sus decisiones y darse cuenta de que no hay vuelta atrás.

(Crime 101)

De Bart Layton.

Con Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Mónica Barbaro, Jennifer Jason Leigh, Tate Donovan, Nick Nolte.

Reino Unido, 2026.

