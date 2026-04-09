Santa Fe Klan: Quién es Camila Zamorano, boxeadora que está llamando la atención del cantante

Antes de que su nombre se volviera tendencia por su cercanía con el cantante, Camila Zamorano ya destacaba en el ámbito deportivo.

Originaria de Hermosillo y nacida el 26 de diciembre de 2007, inició su formación en el boxeo a los 11 años bajo la guía de su padre, Eleazar Zamorano.

Dentro del circuito amateur acumuló diversas victorias, además de obtener cinturones a nivel regional y estatal, lo que la posicionó como una figura en ascenso dentro del boxeo nacional.

Su debut profesional se dio en abril de 2023, cuando, con apenas 15 años, venció a Isabel Arellanes. Posteriormente, alcanzó uno de sus logros más relevantes al convertirse en campeona mundial juvenil de peso átomo tras derrotar a la japonesa Nanae Suzuki Iwakawa.

Como reconocimiento a su trayectoria, el Ayuntamiento de Hermosillo inauguró un gimnasio de boxeo en Bahía de Kino que lleva su nombre.

Entre sus principales logros destacan:

Inicio en el boxeo a los 11 años

Campeonatos regionales y estatales en etapa amateur

Debut profesional exitoso a los 15 años

Título mundial juvenil en peso átomo

Un gimnasio con su nombre como homenaje

La aparición junto a Santa Fe Klan que generó revuelo

INSTRAGRAM/santa_fe_klan_473

En paralelo a su crecimiento deportivo, la atención mediática sobre Zamorano aumentó tras su vínculo con Santa Fe Klan.

El artista fue captado en la colonia Pueblitos, al norte de Hermosillo, donde acudió a ofrecerle una serenata. Este hecho ocurrió durante el periodo de Semana Santa, lo que impulsó la difusión de videos en redes sociales.

Las imágenes, grabadas frente al domicilio de la boxeadora, comenzaron a circular ampliamente, alimentando versiones sobre un posible romance entre ambos.

INSTAGRAM/@camilazamoranohmo

Fotos y videos alimentan las especulaciones

Además de los clips de la serenata, también se difundió una fotografía en la que se observa a ambos abrazados y sonrientes mientras comparten una bebida.

Usuarios en redes sociales han señalado que el cantante habría viajado desde Guanajuato con la intención de pasar tiempo con la deportista durante las vacaciones.

Otro de los elementos que llamó la atención fue la diferencia de edad entre ambos, que supera los ocho años, lo que generó aún más conversación digital.

Sin confirmación oficial

Hasta ahora, ni Santa Fe Klan ni Camila Zamorano han emitido declaraciones públicas para confirmar o descartar una relación sentimental.

Sin embargo, la viralización del contenido y la interacción de los usuarios han mantenido el tema en tendencia, especialmente durante los días recientes. La combinación entre la popularidad del intérprete y el crecimiento de una joven deportista ha generado interés entre distintos públicos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

