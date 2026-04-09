Después de dos años de espera, recientemente se anunció el elenco de la temporada 13 de American Horror Story , la emblemática serie de terror y suspenso creada por Ryan Murphy. El elenco estará conformado por la mayoría de los actores recurrentes que protagonizaron las primeras temporadas, causando furor entre los fanáticos del programa y los amantes del terror.

¿De qué tratará la temporada 13?

Por ahora los detalles de la trama no han sido revelados, sin embargo, es seguro que se retomará la historia de la temporada 3, “Coven”, estrenada en 2013, que trata de un aquelarre de brujas en pleno Siglo XXI; Un grupo de jóvenes con habilidades diferentes asisten a la escuela Miss Robicheaux's Academy, en donde aprenden a desarrollar sus poderes y se enfrentan a diferentes conflictos dentro y fuera de la academia.

Además, “Coven” tuvo un crossover con "Murder House" (temporada 1) en la temporada 8, “Apocalypse” , por lo que se espera que haya otro crossover entre estas temporadas.

Los únicos aspectos confirmados son las locaciones y el elenco: tanto el pueblo de Salem como la Academia Robichaux regresan para esta entrega, y, por su parte, los fanáticos están especialmente emocionados con el casting que integra a los actores originales e implementa algunos nuevos.

Este es elenco confirmado de la nueva temporada de American Horror Story

El elenco original es uno de los elementos más significativos, ya que los personajes que la protagonizan son de los más icónicos de todo el programa. Estos son los actores del cast original confirmados:

Sarah Paulson como Cordelia Foxx

Jessica Lange como Fiona Goode

Angela Bassett como Marie Laveau

Kathy Bates como Delphine LaLaurie

Evan Peter como Kyle Spencer

Emma Roberts como Madison Montgomery

Gabourey Sidibe como Queenie

Asimismo, se integran Billie Lourd y Leslie Grossman, actrices recurrentes en la serie pero que no formaban parte de la temporada original. Una de las sorpresas más gratas es la incorporación de Ariana Grande, quien se une por primera vez al universo de American Horror Story , aunque no es la primera vez que trabaja con Ryan Murphy.

El estreno de la nueva temporada de la emblemática serie está previsto para el mes de septiembre del 2026, y la producción está programada en la ciudad de Nueva York, desde abril hasta julio.

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