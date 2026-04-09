El Diablo viste a la moda 2 no podía llegar a Cinépolis sin una experiencia gastronómica a su altura.

Esta vez, la cadena de cines ha apostado por la alta costura y la alta cocina, creando un combo exclusivo que te hará sentir como la mismísima Miranda Priestly.

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¿Qué incluye el menú temático de El diablo viste a la moda 2?

A diferencia de otras promociones enfocadas en juguetes o palomeras de plástico, esta experiencia VIP se centra en deleitar tu paladar con ingredientes premium y mucha creatividad.

El paquete consta de un menú de dos tiempos que incluye un delicioso bagel de jamón con queso y un exquisito waffle con helado para el postre.

Pero la verdadera estrella de la corona son sus dos cócteles con alcohol, inspirados directamente en las personalidades contrastantes de Miranda Priestly y su asistente estrella.

Además, para acompañar tus alimentos, recibirás una Coca-Cola edición especial limitada que seguramente querrás guardar como recuerdo de esta noche inolvidable en el cine.

¿Cuándo y dónde comprar el menú VIP de El diablo viste a la moda 2?

Si quieres asegurar tu lugar en esta pasarela gastronómica, deberás ser más rápida que Emily Charlton corriendo por un café.

La preventa oficial arranca este próximo 15 de abril de 2026, y la única forma de adquirirlo será a través de la aplicación móvil oficial de Cinépolis.

Es fundamental destacar que este festín estará disponible única y exclusivamente para las funciones de formato VIP durante los días 29 y 30 de abril de 2026.

Te recomendamos tener tu tarjeta vinculada a la app y estar listo para actualizar la página en cuanto se liberen los accesos.

¿Cómo conseguir el menú VIP de El diablo viste a la moda 2?

Para que tu experiencia sea un éxito total y no enfrentes contratiempos de última hora, aquí te dejamos nuestros mejores tips rápidos para conseguir tu combo:

Descarga y actualiza la app: Asegúrate de tener la última versión de la aplicación instalada en tu smartphone. Prepara tu identificación: Como los cócteles contienen alcohol, será obligatorio presentar tu INE u otra identificación oficial vigente para acreditar tu mayoría de edad. Revisa los términos: Al ser una edición especial, la empresa ha confirmado que no se permitirán cambios en los alimentos del menú ni se emitirán reembolsos. Elige bien tu cine: Verifica con anticipación qué complejos VIP en tu ciudad participarán en la dinámica.

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El diablo viste a la moda en la cultura pop

La primera entrega de El diablo viste a la moda definió la cultura pop de toda una generación y transformó nuestra visión sobre la industria de la moda. Ver nuevamente a estas leyendas de Hollywood enfrentarse en un mundo digitalizado, donde los medios impresos luchan por sobrevivir, es un evento que trasciende la pantalla.

Prepararte para el estreno de la película requiere tanta planificación como la Semana de la Moda en París. No dejes que la oportunidad se te escape y marca el 15 de abril en tu calendario para asegurar tu menú temático en Cinépolis.

Ya sea que vayas con tus mejores amigos, en pareja o en una cita contigo mismo para admirar los increíbles vestuarios, esta experiencia, del menú VIP de El diablo viste a la moda 2, promete ser el maridaje perfecto entre el entretenimiento y el buen gusto.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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