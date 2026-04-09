Caifanes: Pasos para pedir el reembolso por cancelación en Centro Ceremonial Otomí

Los conciertos de la banda mexicana Caifanes, previstos para el 17 y 18 de abril de 2026 en el Centro Ceremonial Otomí, fueron suspendidos de manera definitiva.

La promotora del evento confirmó que la cancelación responde a razones de seguridad, luego de que la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna retirara la autorización correspondiente.

De acuerdo con el organismo, no existen las condiciones necesarias para garantizar la integridad de asistentes, trabajadores y personal involucrado en el evento.

Sin opción de reprogramación

Tras la revocación del permiso, los organizadores informaron que no hay posibilidad de reagendar los conciertos en este recinto.

En el comunicado oficial, la promotora explicó:

“El evento contaba con autorización oficial vigente emitida por la CEPANAF (Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Gobierno del Estado de México), habiendo cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos por dicha autoridad”.

A pesar de ello, la decisión final de las autoridades dejó sin efecto la realización del espectáculo.

Cómo solicitar el reembolso paso a paso

Las personas que adquirieron entradas podrán recuperar su dinero en su totalidad, incluyendo los cargos por servicio. El trámite se realiza únicamente a través de la plataforma eTicket.

Para compras realizadas en línea, el procedimiento incluye:

Ingresar al apartado de ayuda o soporte en el sitio de eTicket

Completar el formulario de solicitud de devolución

Proporcionar el número de confirmación de compra

En algunos casos, añadir la CLABE interbancaria para recibir el depósito

Por otro lado, quienes compraron boletos físicos deberán acudir al punto de venta con las entradas originales y en buen estado.

Plazo y condiciones para recuperar el dinero

El periodo para solicitar el reembolso suele extenderse hasta 90 días después del anuncio oficial de la cancelación. El monto será devuelto mediante el mismo método de pago utilizado al momento de la compra.

La información oficial señala que el proceso aplica para todos los boletos, sin importar la zona o tipo de acceso adquirido.

COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA/CAIFANES/ESPECIAL

Tanto la promotora como la boletera recomiendan a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales para cualquier actualización sobre el proceso.

Reacciones y mensaje a los fans

La cancelación generó expectativa entre los seguidores de la agrupación, quienes esperaban el regreso de la banda a este emblemático recinto del Estado de México.

Ante esto, los organizadores emitieron un mensaje dirigido al público:

“Los sentimos profundamente. Sabemos lo que este concierto significaba para ustedes y compartimos su decepción”.

La cancelación definitiva pone fin a cualquier posibilidad de realizar los conciertos en el Centro Ceremonial Otomí bajo las condiciones previstas originalmente.

La cancelación de estos conciertos marca un cambio inesperado para los seguidores de Caifanes. Aunque el evento no podrá realizarse, las autoridades y organizadores han priorizado las condiciones de seguridad.

El proceso de reembolso ya está disponible para quienes deseen recuperar su dinero tras la suspensión definitiva.

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BB

