Rosalía en Guadalajara: Fecha y detalles de su concierto del Lux Tour

Como ya se había previsto, la cantante española Rosalía anunció el esperado y rumoreado Lux Tour con el que revolucionó las redes sociales al dar a conocer las fechas y países que recorrerá con este nuevo proyecto.

En su publicación, la catalana confirmó que Guadalajara formará parte de su nueva gira mundial, uno de los espectáculos más esperados del próximo año con la que presentará propuesta musical marcada por una estética renovada y una producción internacional que promete uno de los shows más ambiciosos de su carrera.

Fecha, recinto y detalles del concierto en Guadalajara

La presentación de Rosalía en Guadalajara se llevará a cabo el 15 de agosto de 2026, en la Arena VFG, ubicada en Tlajomulco de Zúñiga. Este recinto ha sido elegido para albergar el espectáculo debido a su capacidad para recibir audiencias masivas y ofrecer la infraestructura necesaria para montajes de gran escala, un sello característico de la cantante desde su consolidación global.

El concierto forma parte de la gira internacional con la que la artista recorrerá múltiples países en Europa, Norteamérica y Latinoamérica. En nuestro país, además de Guadalajara, Rosalía también se presentará en Monterrey y Ciudad de México durante agosto de 2026.

INSTAGRAM/rosalia.vt

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

Ocesa confirmó el calendario y los horarios oficiales para la venta de boletos, los cuales se organizarán en las siguientes fases:

Preventa Beyond: 8 de diciembre de 2025, a las 9:00 horas

Preventa Fans: 9 de diciembre de 2025, a las 9:00 horas

Preventa Priority: 9 de diciembre de 2025, a las 11:00 horas

Preventa Banamex: 10 de diciembre de 2025, a las 11:00 horas

Venta General: 11 de diciembre de 2025, a las 11:00 horas

Las primeras cuatro modalidades estarán disponibles exclusivamente para clientes con tarjeta Banamex, mientras que la venta general recibirá cualquier forma de pago.

Hasta el momento no se han dado a conocer los precios por zonas para el concierto en la Arena VFG; sin embargo, se espera una rápida demanda debido a la popularidad de la artista y a la capacidad limitada del recinto frente al interés proyectado.

Aunque la artista no ha revelado el setlist oficial, se anticipa que el espectáculo combine temas de LUX con éxitos que marcaron etapas anteriores de su carrera, lo que podría ofrecer un recorrido completo por su evolución musical.

La apuesta escénica de Rosalía busca redefinir la experiencia de concierto en vivo con elementos que fusionan música, concepto y artes visuales, lo que ha elevado las expectativas en cada ciudad anunciada.

YC