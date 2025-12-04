Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 5 al 7 de diciembre

Aries

Desde temprano, las energías se abrirán para ti si decides vestir prendas claras y nuevas este 7 de diciembre. Acompaña tu atuendo con buen perfume y enciende una vela que fortalezca tu conexión espiritual. Los números que te acompañan son 00, 11 y 27, y tu color es el rojo.

Para quienes están casados, se vislumbra un embarazo inesperado. Se acerca un fin de semana cargado de reuniones sociales: procura lucir radiante y con la mejor actitud. En lo laboral, evita precipitarte ante cambios de puesto.

También podrías estar realizando trámites para renovar tu celular. Un curso de liderazgo te dará herramientas valiosas para avanzar. En el amor, suelta lo que no es para ti; un nuevo romance, de Capricornio o Leo, podría aparecer muy pronto.

Tauro

Comienzas estos días envuelto en una vibra de calma y buen ánimo, y con números de suerte 07, 10 y 99. Llevar prendas en color azul te ayudará a reforzar esta energía. Un amor del pasado podría buscarte con intenciones de volver; podrías darle una nueva oportunidad si tu corazón así lo siente.

Durante una posada recibirás un regalo inesperado. Este es un momento ideal para mover muebles, cambiar colores en tu hogar y dejar entrar mejores vibraciones.

Se aproximan sorpresas que iluminarán tu camino y por fin verás realizados deseos que venías esperando. No descuides tu salud: pon atención a riñones y espalda. Y este 5 de diciembre, colócate agua bendita en la nuca y prende una vela para alejar lo negativo y fortalecer tu espiritualidad.

Géminis

El impulso de la fortuna llega para ti mediante los números 05, 09 y 17, y será ideal que uses colores vibrantes para atraer abundancia. Durante este 7 de diciembre, enciende una vela blanca y haz una petición a tu ángel de la guarda. Los baños con rosas rojas y agua bendita fortalecerán tu magnetismo en el amor.

Dedica tiempo para descansar, ya que tu responsabilidad suele consumir tus energías. Los astros te brindan un periodo de poder espiritual; mantén pensamientos positivos para que todo fluya. Mantente lejos de personas que no aportan a tu vida.

Recibirás un dinero pendiente y tu aguinaldo: úsalo con prudencia. En una posada podrías incluso ganar un premio. En el amor, tu relación se mantiene firme si evitas presionar demasiado.

Cáncer

La vida empieza a abrirte puertas y una invitación para viajar a fin de año podría emocionarte: tómala si puedes. En cuestiones afectivas, la paz con tu pareja te llevará a considerar compromisos más serios. La paciencia será clave para que todo llegue a su tiempo.

Tus números de suerte son 01, 17 y 66, y tu color protector es el verde. Para este 5 de diciembre, la energía solar te favorecerá si enciendes una vela y pides guía espiritual.

No deposites tu confianza en cualquiera. Un corte de cabello te ayudará a renovar tu vibra. Recuerda que a veces permaneces en lugares por no herir a otros, pero ha llegado el momento de priorizarte y poner en orden tus metas.

Leo

Las oportunidades se activan a tu favor con los números 06, 13 y 40, mientras que el color negro potenciará tu presencia. Este 7 de diciembre, una vela roja será el canal ideal para solicitar a tu ángel de la guarda aquello que tanto deseas.

Como signo de fuego, brillas al apoyar a otros, pero también es un buen momento para mirar por ti. Muy pronto recibirás buenas noticias laborales, incluso un puesto mejor remunerado para el 2026. La prosperidad se hará notar el próximo año.

Ten cautela con ciertas amistades y cuida tu alimentación y consumo de alcohol para evitar arrepentimientos posteriores. Además, un amor nuevo podría sorprenderte con un regalo especial.

Virgo

La suerte económica podría sonreírte a través de juegos de azar, guiado por los números 03, 20 y 21. El azul será tu color clave, y mezclarlo con tu fecha de nacimiento puede potenciar tu energía.

En el amor, si alguien no valora tu presencia, es momento de tomar distancia. Tu fin de semana se orienta hacia los preparativos navideños en casa. Evita esfuerzos que afecten tu espalda baja. También recibirás noticias positivas sobre un asunto laboral pendiente.

Organiza tus finanzas y trámites de seguro social. Aunque te gusta mantener todo bajo control, será importante actuar con serenidad. Este 5 de diciembre, abre un nuevo ciclo para ti: prende una vela blanca y, si te es posible, corta tu cabello para renovar tu energía interna.

Libra

Un giro emocional comienza a tomar forma en tu vida amorosa: este fin de semana será clave para decidir con quién deseas construir un proyecto de pareja. Estás en un momento propicio para pensar en familia, y tus mejores compatibilidades se encuentran con Géminis y Leo.

También recibirás visitas familiares que llegan para compartir las posadas navideñas. En lo laboral, surge la posibilidad de un nuevo empleo que mejorará tu economía; por ahora, mantén la noticia en discreción. El 7 de diciembre brillará con especial fuerza para tu signo: enciende una vela blanca y pide protección a tu ángel guardián.

Tus números de suerte son 08, 16 y 24, y el blanco será tu color aliado. Se aproxima el cambio de automóvil y una invitación a viajar hacia fin de año. Cuida tu garganta, que será tu punto vulnerable, y deja atrás cualquier amor prohibido: solo retrasa tu camino.

Escorpión

Los últimos días han dejado huella en tu energía, y por eso será necesario visitar al médico para recuperar fuerza física y mental. Apóyate en vitaminas, meditación y un limón verde que te sirva como amuleto para rechazar cargas negativas.

Pasarás el fin de semana poniendo orden en tus finanzas y atendiendo compromisos pendientes. Aunque eres cuidadoso con tu dinero, tus impulsos pueden llevarte a compras innecesarias, así que sé prudente. El 7 de diciembre, la fuerza solar abrirá un ciclo de prosperidad para ti: prende una vela blanca y utiliza perfume de sándalo antes de salir de casa para intensificar tu buena suerte.

A los escorpiones solteros les llegará un amor de Cáncer o Piscis. Tus números son 15, 29 y 40, y tu color protector será el blanco. En una posada recibirás un perfume y también llegará una invitación para viajar en fin de año.

Sagitario

Una oferta laboral marcará un antes y un después, trayendo un mejor sueldo y motivándote a dar lo mejor de ti. El fin de semana será ideal para mantenerte activo y dejar atrás la pereza, recordando que el tiempo no vuelve y aún puedes cumplir metas antes de que termine el año.

Evita inversiones dudosas y reflexiona antes de tomar decisiones económicas. Para el 5 de diciembre, enciende una vela blanca y solicita a tu ángel guardián aquello que necesitas; colocar rosas blancas en casa ayudará a potenciar la energía positiva.

Tus números de fortuna son 01, 23 y 99. Un amor nuevo te sorprende con un regalo, y decides celebrar rodeado de personas que te quieren.

Capricornio

Los próximos días te encontrarán reflexionando sobre los pasos que debes tomar para alcanzar tus metas más importantes. Al ser un signo de tierra, tu constancia siempre te conduce al éxito, aunque debas enfrentar energías densas en el camino.

Por eso, el 5 de diciembre, enciende una vela roja y pide apoyo a los seres de luz; usa tu mejor perfume al salir de casa para reforzar tu campo energético. En el amor podrían surgir discusiones o malentendidos, pero una conversación honesta devolverá la calma.

Tu compatibilidad más fuerte es con Virgo y Aries. Tus números de suerte son 09, 30 y 55, y el rojo será tu color guía. Organiza tu tiempo para cumplir con todas tus responsabilidades sin agotarte.

Acuario

Un asunto legal que llevaba tiempo detenido por fin se resuelve a tu favor, dándote acceso a residencia extranjera o pasaporte. Tu fin de semana estará lleno de pendientes laborales y además te tocará organizar la posada navideña, así que pon tu mejor actitud para disfrutarlo.

Evita discusiones con tu pareja: recuerda que diciembre es un mes de reconciliación. El 7 de diciembre traerá una sorpresa especial y un aumento notable en tu fuerza espiritual; enciende una vela y pide lo que tanto anhelas. Cuida dolores de cabeza y cuello, pues el estrés se ha acumulado.

Continúa con tus rutinas de ejercicio y considera adoptar una mascota, que podría convertirse en tu mayor refugio emocional. También te ocuparás de decorar tu hogar con motivos navideños.

Piscis

Una invitación a una posada este domingo podría traer consigo un premio inesperado. Son días ideales para convivir con tus seres queridos, pues eres el corazón de tu familia.

El fin de semana marca un renacer para ti: estás en una fase de crecimiento espiritual, por lo que el 5 de diciembre será perfecto para encender una vela blanca y pedir lo que necesitas. Usa perfume de sándalo y lleva una rama de canela en tu bolso para atraer abundancia.

Para quienes ya tienen pareja, se visualiza un embarazo. Cuida tu espalda y riñones; acude al médico y reduce el consumo de refrescos y azúcares. Tus números de suerte son 19, 31 y 47, y tus colores serán el verde y el rojo. Mantén distancia de personas tóxicas que solo frenan tu avance.

Con información de Mhoni Vidente

