Esta es la clasificación oficial de 'Five Nights at Freddy 2' en México

Este jueves 4 de diciembre, los amantes del terror y los videojuegos se reunirán nuevamente para el esperado estreno de "Five Nights at Freddy’s 2", película que llega dos años después de su primera entrega y promete más sustos y nostalgia para los fans.

El filme regresa a todas las salas de cine en México como una de las producciones más anticipadas del año. Tras el estreno de su primera parte en 2023, la franquicia logró sumar cientos de seguidores que quedaron fascinados con la adaptación del popular videojuego al cine.

Te puede interesar: Cinemex se luce este jueves 4 de diciembre con dos estrenos

Sin embargo, a solo unas horas del estreno, muchos usuarios se preguntan cuál es la clasificación oficial de la película, especialmente por tratarse de un título de terror y ante el interés de saber qué edades pueden ingresar a la sala.

Si tú también tienes esta duda, aquí te compartimos la clasificación y los detalles más importantes para disfrutarla sin contratiempos.

¿Qué clasificación tiene "Five Nights at Freddy’s 2"?

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (DGRTC) es el organismo encargado de asignar las clasificaciones en México. Estas se dividen en:

AA: Apta para todo público, especialmente niños.

A: Apta para todo público.

B: Apta para adolescentes y adultos (12+).

B15: Apta para mayores de 15 años.

C: Exclusiva para adultos (18+).

D: Contenido altamente explícito o fuerte.

En esta ocasión, Universal Pictures México presentó la película para evaluación, y la DGRTC clasificó "Five Nights at Freddy’s 2" como categoría B, lo que significa que es apta para mayores de 12 años.

Los menores de esa edad podrán ingresar solo si van acompañados por un adulto mayor de 18 años , quien deberá permanecer con ellos durante toda la función.

¿De qué trata “Five Nights at Freddy's 2”?

Un año después de los sucesos en “Freddy Fazbear’s Pizza”, la historia da paso a la creación del “Fazfest”, un nuevo escenario donde Mike Schmidt (Josh Hutcherson) y Vanessa (Elizabeth Lail) se ven envueltos nuevamente en un inquietante misterio.

También puedes leer: Los tres estrenos imperdibles de hoy en Netflix

Por su parte, Abby (Piper Rubio), la hermana menor de Mike, se fuga de casa para reencontrarse con los animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Su visita desencadena el regreso de secretos oscuros relacionados con el origen del lugar, abriendo la puerta a nuevos peligros.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP