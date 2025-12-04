Arena Guadalajara: Cartelera de eventos en diciembre 2025

Diciembre 2025 marcará un antes y un después en el panorama cultural de Guadalajara. La ciudad se prepara para vivir un mes intenso y memorable con una agenda musical en la Arena Guadalajara , en donde que reunirá a superestrellas internacionales, referentes del pop latino, bandas legendarias y espectáculos familiares para todos los gustos.

La Perla Tapatía se consolida como un polo cultural de primer nivel, ofreciendo experiencias únicas en escenarios de clase mundial.

¿Qué es la Arena Guadalajara?

La Arena Guadalajara es un imponente recinto que se posicionará como la segunda arena más grande de México, solo detrás de la Arena CDMX, con capacidad para 20 mil asistentes.

Pero su magnitud no es solo cuestión de tamaño: con 75 mil m² de construcción, 400 pantallas de circuito cerrado, 300 cámaras de seguridad, y más de 2 mil espacios de estacionamiento entre zonas VIP y generales, este recinto se proyecta como uno de los más importantes y modernos de América Latina.

Su diseño vanguardista incluye 74 suites exclusivas, creadas para ofrecer una experiencia de lujo e inmersión total al espectador.

La tecnología de punta y la acústica de alta precisión prometen transformar cada evento en una vivencia inolvidable, ya sea musical, deportivo o cultural.

¿En dónde se ubica la Arena Guadalajara?

El nuevo recinto se encuentra en Periférico Norte Ricardo Flores Magón Oriente 401, en la colonia El Verde (Planetario), en Guadalajara, Jalisco.

Cartelera de diciembre 2025

Este diciembre, Guadalajara no solo será escenario: será protagonista. Y tú, ¿estás listo para vivirlo? Aquí te presentamos todos los conciertos que no puedes perderte.

Maldita Vecindad e Inspector

La Arena Guadalajara será testigo de una noche histórica donde dos de las agrupaciones más emblemáticas del ska y rock mexicano compartirán escenario: Maldita Vecindad e Inspector. Con 40 y 30 años de trayectoria, respectivamente, ambas bandas rendirán homenaje a su historia musical con un espectáculo cargado de energía, ritmo y nostalgia.

Será una velada para revivir clásicos que marcaron a varias generaciones y celebrar la fuerza de la música en español.

Los precios oscilan entre 628 y mil 632 pesos. Compra tus bolestos AQUÍ.

Día: 5 de diciembre de 2025.

Horario: 21:00 horas.

Matute-Disco Stereo Tour

¿Recuerdas la magia de colocar un LP en la tornamesa y escuchar ese primer crujido antes de que sonara la música? Esa sensación volverá con la nueva gira de Matute 2025: Disco Stereo, un espectáculo que promete revivir los mayores éxitos de los años 70, 80 y 90 con una experiencia sensorial completamente renovada.

El grupo rendirá homenaje a las décadas doradas de la música con una puesta en escena que combinará tecnología de vanguardia, sonido envolvente y un concepto visual retro-futurista, creando una fusión única entre pasado y presente.

Disco Stereo será una auténtica revolución sonora y visual: una fiesta vibrante, llena de energía, luces y emociones, donde el público podrá revivir recuerdos, cantar a todo pulmón y sumergirse en la nostalgia de una época donde la música se sentía en cada fibra.

Matute convertirá el escenario en una celebración sin precedentes, una noche inolvidable que promete convertirse en la experiencia musical más épica de México y Latinoamérica.

Los precios oscilan entre 628 y tres mil 389 pesos. Compra tus bolestos AQUÍ.

Día: 6 de diciembre de 2025.

Horario: 21:00 horas.

Gloria Trevi-La Fiesta

Después del rotundo éxito de su gira Mi Soundtrack, que rompió récords de asistencia en México y Estados Unidos, Gloria Trevi regresa a los escenarios con una propuesta completamente renovada. Por primera vez, la cantante se presentará en la majestuosa Arena Guadalajara con su tour “La Fiesta”, un espectáculo vibrante, colorido y lleno de energía.

El show promete ser uno de los eventos más esperados del mes del orgullo, celebrando la libertad, la diversidad y el poder de la música como punto de unión. Con su inigualable presencia escénica, coreografías impactantes y los éxitos que la han convertido en ícono de varias generaciones, Trevi prepara una noche que hará historia.

Una producción espectacular, visualmente deslumbrante y con el sello irreverente y auténtico que caracteriza a la artista. “La Fiesta” será mucho más que un concierto: será una celebración de vida, amor y libertad que nadie querrá perderse.

Los precios oscilan entre 641 y cinco mil 600 pesos . Compra tus bolestos AQUÍ.

. Día: 12 de diciembre de 2025.

Horario: 21:00 horas.

Guerra de Titanes 2025

La emoción y la adrenalina se apoderarán de la nueva Arena Guadalajara este 20 de diciembre con la llegada de Guerra de Titanes, el evento magno que reunirá a las súper estrellas de la WWE y a los máximos ídolos de la Lucha Libre AAA Worldwide en un enfrentamiento histórico.

Este espectacular show marcará el gran cierre de la Gira Alianzas 2025, una serie de combates que ha cautivado a miles de aficionados a lo largo del año. Rivalidades, alianzas inesperadas y batallas épicas se vivirán en una noche que promete intensas emociones dentro y fuera del cuadrilátero.

Con un elenco de primer nivel, producción de gran formato y la pasión característica de la lucha mexicana, Guerra de Titanes promete ser un evento inolvidable que pondrá a vibrar a Guadalajara con el poder de los verdaderos titanes del ring.

Los precios oscilan entre 465 y los 10 mil 480 pesos. Compra tus bolestos AQUÍ.

Día: 20 de diciembre de 2025.

Horario: 20:00 horas.

