Rosalía en México: ¿Cuándo y cómo registrarte para la preventa especial de fans?

La mañana de este jueves, Rosalía encendió las redes sociales tras lanzar el inesperado anuncio de que volverá de gira mundial para presentar su nuevo y cuarto álbum de estudio, LUX.

A través de una publicación en Instagram, la cantante catalana dio a conocer que regresará a los escenarios con un show que incluirá varias fechas en nuestro país , noticia que alegró profundamente a sus fans mexicanos, quienes ya se encuentran ansiosos por conseguir sus entradas.

Sin embargo, aún faltan unos días para que los fanáticos de Rosalía puedan adquirir sus boletos, ya que se confirmó que la venta se llevará a cabo del 8 al 11 de diciembre.

Como es habitual en estos eventos, la venta estará dividida en distintas categorías, que van desde una preventa prioritaria hasta una exclusiva para fans registrados. Así que si quieres conocer todos los detalles relacionados con la venta de boletos, continúa leyendo porque a continuación te los presentamos.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Rosalía en México?

La gira de LUX llegará a más de 30 ciudades alrededor del mundo, incluyendo tres de las metrópolis más importantes de la República : Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. En las siguientes fechas:

Arena VFG: 15 de agosto de 2026

Arena Monterrey: 19 de agosto de 2026

Palacio de los Deportes: 24 y 26 de agosto de 2026

La cantautora española confirmó su regreso a los escenarios. INSTAGRAM/@ocesa

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

La promotora Ocesa dio a conocer las fechas y horarios oficiales de la venta de boletos, la cual se dividirá en estas etapas:

Preventa Beyond: 8 de diciembre de 2025, 9:00 AM

8 de diciembre de 2025, 9:00 AM Preventa Fans: 9 de diciembre de 2025, 9:00 AM

9 de diciembre de 2025, 9:00 AM Preventa Priority: 9 de diciembre de 2025, 11:00 AM

9 de diciembre de 2025, 11:00 AM Preventa Banamex: 10 de diciembre de 2025, 11:00 AM

10 de diciembre de 2025, 11:00 AM Venta General: 11 de diciembre de 2025, 11:00 AM

Las primeras cuatro etapas están reservadas para tarjetahabientes Banamex, mientras que la venta general aceptará todos los métodos de pago.

¿Qué es la preventa para fans y cómo registrarse?

Ocesa confirmó que este evento incluirá una venta exclusiva para fans destacados, l a cual se llevará a cabo el 9 de diciembre a las 9:00 AM, y a la que solo se podrá acceder mediante registro previo.

Pasos para registrarte:

Ingresa al sitio web oficial disponible en las redes sociales de Rosalía o en el enlace: https://www.rosalia.com/#tour. Selecciona la fecha y ciudad de tu interés. Ingresa tu correo electrónico en el campo correspondiente. Presiona la opción “RSV” y espera. Recibirás un correo de confirmación; puede tardar algunos minutos, así que mantente al pendiente. Una vez recibido, ya estás registrado. Días antes de la preventa recibirás un segundo correo con el código que deberás ingresar para obtener acceso.

Aún no se ha confirmado si todas las personas registradas recibirán este código, pero se espera que pronto haya más información.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Rosalía?

Hasta el momento no se han compartido los precios oficiales; sin embargo, se espera que días previos a la preventa se revelen los costos por zona.

Recuerda que las preventas se realizarán únicamente a través del sitio oficial de Ticketmaster, mientras que en la venta general también podrás acudir a las taquillas del recinto para evitar cargos por servicio.

La llegada de Rosalía a México promete convertirse en uno de los eventos musicales más esperados de 2026. Si no quieres quedarte fuera, te recomendamos completar tu registro a tiempo y estar pendiente de las próximas actualizaciones sobre precios y accesos.

