Fátima Bosch recibe regaño en plena transmisión en vivo (VIDEO)

Fátima Bosch, la recién coronada Miss Universo 2025, y que acaba de iniciar su recorrido por diferentes ciudades, realizó una transmisión en vivo en su cuenta personal de Instagram para sus seguidores, como suele hacer, pero no se esperó ser "regañada" en pleno live por hacer ello.

La Miss Universo al parecer se encontraba en un local de hamburguesas en Nueva York, comiendo acompañada de otras personas, cuando decidió comenzar una transmisión en vivo en la que se sumaron unas 25 mil personas. A los segundos de iniciar, fuera de cámara se escucha la voz de un hombre que le cuestiona qué está haciendo, ella le responde tranquila.

Entonces inmediatamente una segunda voz masculina le dice con un tono algo alarmado “¡No! ¡Qué estás haciendo?”, ella vuelve a responder para luego preguntar si no puede hacerlo, la persona parece hacerle señas o decirle algo más, Fátima hace una cara de incomodad y corta repentinamente la transmisión, la cual apenas había durando 30 segundos.

Los internautas quedaron sorprendidos e intrigados sobre la interrupción repentina y el aparente regaño que habría recibido Bosch, por lo que muchos consideraron un acto que no fue grave. Así que se abrió el debate sobre por qué habría ocurrido eso.

En los comentarios del video algunos dicen que, seguramente se debió a que como ahora ella representa la marca de Miss Universo, y tiene un gran alcance, no puede ni debe hacerle promoción a otras marcas, como lo sería la cadena del local de comida rápida donde se encontraba.

También hay comentarios que creen que podrían estar restringiendo las actividades que hace, pues ahora como Miss, no tendrá las mismas libertades que tenía antes, y estando bajo contrato de este nuevo “trabajo”, hay cosas que puede hacer y otras que no.

Otros piensan que por seguridad, ya que luego de ganar el certamen comenzó a recibir muchos ataques y comentarios negativos en redes, en lo que destacan graves amenazas hacia su persona.

