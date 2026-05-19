Roro quiere evitar otra derrota viral y está llevando su preparación al extremo. La influencer española viajó a China para entrenar con monjes Shaolin antes de su pelea contra la mexicana Samy Rivers en La Velada del Año 6, uno de los combates más esperados del evento de Ibai Llanos.

La creadora de contenido española Rocío Bueno, mejor conocida en redes sociales como Roro, se encuentra entrenando en un templo Shaolin en China como parte de su preparación para La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre streamers organizado por Ibai Llanos.

La influencer de 24 años busca llegar en mejor condición física y mental luego de la complicada experiencia que vivió en la edición anterior, donde perdió frente a Abby en un combate que generó mucha conversación en redes sociales.

Un entrenamiento extremo en China

INSTAGRAM/whoisroro

A finales de abril se dio a conocer que Roro había viajado a China junto a su novio, Pablo, para entrenar Kung Fu con monjes Shaolin en un templo con más de mil 500 años de historia.

La influencer, que actualmente acumula casi 5 millones de seguidores en Instagram y más de 9 millones en TikTok, ha compartido parte de su experiencia a través de videos donde se observan rutinas físicas intensas y ejercicios enfocados en resistencia y disciplina mental.

Según explicó desde el propio templo, su objetivo principal no es únicamente mejorar físicamente, sino también “fortalecer la mente”.

¿Por qué Roro decidió entrenar con monjes Shaolin?

YOUTUBE/RoRo

La decisión de Roro llega después de su participación en La Velada del Año 5, donde perdió frente a Abby en un combate que terminó siendo muy comentado por la comunidad de internet. La creadora española considera esa derrota como un punto de partida para regresar más preparada emocionalmente al ring.

En los videos publicados desde China se puede ver parte del entrenamiento shaolin, que incluye:

Ejercicios de Kung Fu

Trabajo de resistencia física

Posiciones incómodas durante largos periodos

Ascensos y descensos físicos exigentes

Golpes controlados para mejorar tolerancia al dolor

Técnicas de concentración y control mental

Roro ha insistido en que el proceso busca enseñarle a soportar la presión y controlar el miedo cuando el cuerpo comienza a agotarse.

El combate contra Samy Rivers ya genera expectativa

La próxima rival de Roro será la streamer mexicana Samy Rivers, una de las participantes más reconocidas dentro del universo de La Velada. El combate se celebrará el próximo 25 de julio en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, y ha sido presentado como uno de los enfrentamientos femeninos más atractivos de esta edición.

La pelea también alimenta la clásica rivalidad entre España y México que suele generar conversación entre comunidades de creadores de contenido y fanáticos del evento.

Ambas competirán en un peso cercano a los 52 kilos.

A diferencia de Roro, Samy Rivers ya tiene experiencia previa dentro del formato de La Velada, algo que para muchos espectadores podría darle cierta ventaja.

La streamer mexicana se ha convertido en una de las figuras más reconocibles del evento organizado por Ibai Llanos gracias a su presencia constante en redes y transmisiones en vivo. Por eso, el enfrentamiento contra Roro ya es considerado uno de los grandes reclamos de La Velada del Año 6.

Así será La Velada del Año 6

El evento volverá a realizarse en el estadio de La Cartuja, recinto que ya fue sede de la edición anterior y que logró reunir a miles de personas tanto presencialmente como en transmisiones online. Ibai Llanos adelantó que la edición 2026 será más grande y ambiciosa, con:

Más combates

Una producción más extensa

Nuevos espectáculos musicales

Una duración que podría extenderse hasta la madrugada

La Velada se ha convertido en uno de los eventos digitales y deportivos más importantes del mundo hispano, mezclando boxeo amateur, streamers, influencers y entretenimiento en vivo.

El entrenamiento mental, la clave de Roro

Más allá del aspecto físico, el viaje de Roro a China refleja la importancia que muchos creadores están dando al trabajo psicológico antes de subir al ring. La influencer ha dejado claro que su principal objetivo es no volver a sentirse superada por la presión mediática ni por el impacto emocional que implican millones de espectadores siguiendo cada movimiento.

En ese sentido, el entrenamiento Shaolin funciona como una combinación de disciplina física y preparación mental. Incluso recientemente, el mismo templo recibió la visita del príncipe Simeon Hassan de Bulgaria, hijo de Kalina de Bulgaria y Kitín Muñoz, quien también estuvo aprendiendo Kung Fu en el lugar.

Mientras tanto, las expectativas alrededor del combate siguen creciendo en redes sociales, donde miles de usuarios ya debaten si el entrenamiento extremo de Roro será suficiente para cambiar la historia en su regreso al ring.

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