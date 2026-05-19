Corona Capital 2026: fechas y horarios de la preventa

La revelación del cartel oficial ha convertido al Corona Capital 2026 en el tema de conversación más importante del momento a nivel nacional. Miles de fanáticos ya están preparando sus tarjetas bancarias y organizando sus ahorros para asegurar su asistencia a uno de los festivales más esperados del año en la capital del país.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el esperado festival musical?

Para esta nueva y emocionante edición, la organización ha confirmado de manera oficial que el evento musical se realizará los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026. Es importante destacar que, a diferencia de años anteriores, esta vez las fechas no coincidirán con el tradicional puente festivo de la Revolución Mexicana.

Como ya es una tradición inquebrantable para los amantes de la música en vivo, el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México volverá a ser el recinto encargado de albergar los múltiples escenarios. Este espacio masivo se preparará con la mejor logística para recibir a decenas de miles de almas dispuestas a disfrutar de la mejor música alternativa.

Fechas y horarios oficiales para la preventa de boletos en línea

El proceso para adquirir tus entradas requiere de mucha estrategia y puntualidad, ya que la demanda será altísima desde el primer minuto. La plataforma digital de Ticketmaster será la encargada de gestionar todas las fases de venta, por lo que tener tu cuenta verificada, actualizada y lista es el primer paso fundamental para triunfar en la búsqueda por conseguir boletos.

Las primeras oportunidades de compra están reservadas estrictamente para los clientes más exclusivos de la institución bancaria patrocinadora. La llamada Venta Beyond iniciará el viernes 22 de mayo a las 9:00 de la mañana, seguida rápidamente por la Preventa Priority que arrancará el lunes 25 de mayo exactamente en el mismo horario matutino.

El momento clave y más esperado para la gran mayoría de los tarjetahabientes llegará con la Preventa Citibanamex, la cual está programada para el martes 26 de mayo a partir de las 14:00 horas. Durante esta fase crucial, los usuarios podrán aprovechar excelentes promociones de hasta tres meses sin intereses en compras mayores a tres mil pesos.

Si por alguna razón no cuentas con una tarjeta de crédito de este banco en particular, no te preocupes, pues la Venta General se abrirá el miércoles 27 de mayo a las 14:00 horas. En esta etapa final y definitiva, cualquier persona interesada podrá adquirir sus boletos utilizando el método de pago de su preferencia, incluyendo tarjetas de débito.

Precios estimados y los diferentes tipos de abonos disponibles

Aunque los organizadores del evento aún no publican la lista oficial y definitiva de costos, las filtraciones recientes y el historial del evento nos dan un panorama bastante claro. Se estima que los precios de los abonos oscilarán entre los 5 mil y los 8 mil 500 pesos, dependiendo directamente de la fase de compra en la que logres entrar.

Para la codiciada Fase 1, los rumores más fuertes apuntan a que el Abono General costará alrededor de $5,478 pesos mexicanos. Por su parte, el Comfort Pass rondaría los $8,095 pesos, el Abono Plus alcanzaría los $10,712 pesos y el exclusivo Abono Club, que ofrece las mejores amenidades, tendría un precio único de $27,450 pesos.

Como es costumbre en la dinámica de este magno evento, la venta inicial se enfocará única y exclusivamente en los abonos completos para los tres días del festival. Quienes deseen asistir solo a ver a Gorillaz o The Strokes en un día específico, deberán armarse de paciencia y esperar a que se liberen los boletos individuales semanas más adelante.

Consejos infalibles para sobrevivir a la fila virtual y asegurar tu lugar

Para garantizar tu éxito en la compra de boletos, te recomendamos seguir estas recomendaciones clave:

Ingresa a la sala de espera virtual al menos 15 minutos antes de la hora marcada

Jamás actualices la página una vez que estés dentro de la fila

Ten a la mano los datos completos de tu tarjeta

Asegúrate de contar con una conexión a internet sumamente estable

El esperado regreso de Twenty One Pilots y la suma de otras grandes bandas internacionales promete hacer de esta edición una experiencia verdaderamente inolvidable para todos los asistentes. Mantente muy atento a las redes sociales oficiales para cualquier actualización de último minuto y prepárate física y mentalmente para vivir al máximo el fin de semana más musical de todo noviembre.

CT