Los aficionados al cine de acción o admiradores de Jackie Chan tienen en la cartelera de cine la película Enemigo Mortal, que es perfecta para ver con los amigos.Un grupo de criminales desaparece con miles de millones de dólares, evadiendo la captura y burlando el formidable sistema de vigilancia Sky Eye.Desesperada y superada la policía solicita la ayuda de una leyenda ya retirada: Wong Tak-Chung, quien reconstruye una unidad de vigilancia de élite. Su misión es localizar al esquivo Rey Lobo, el cerebro detrás del atraco.Cuando la policía se acerca, los ladrones tienden su propia trampa. Las lealtades se pondrán a prueba y el juego definitivo del gato y el ratón está a punto de comenzar.La cinta recibió el premio a la Mejor Coreografía de Acción en los Hong Kong Film Awards.(Bu feng zhui ying/The shadow’s edge)De Larry Yang.Con Jackie Chan, Tony Leung Ka-Fai, Wendy Zhang, CiSha, Zifeng Zhang.Hong Kong, 2025.XM