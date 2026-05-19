Los aficionados al cine de acción o admiradores de Jackie Chan tienen en la cartelera de cine la película Enemigo Mortal, que es perfecta para ver con los amigos.

Enemigo Mortal. ESPECIAL/SUPRA CINEMA.

Un grupo de criminales desaparece con miles de millones de dólares, evadiendo la captura y burlando el formidable sistema de vigilancia Sky Eye.

Desesperada y superada la policía solicita la ayuda de una leyenda ya retirada: Wong Tak-Chung, quien reconstruye una unidad de vigilancia de élite. Su misión es localizar al esquivo Rey Lobo, el cerebro detrás del atraco.

Enemigo Mortal. ESPECIAL/SUPRA CINEMA.

Cuando la policía se acerca, los ladrones tienden su propia trampa. Las lealtades se pondrán a prueba y el juego definitivo del gato y el ratón está a punto de comenzar.

La cinta recibió el premio a la Mejor Coreografía de Acción en los Hong Kong Film Awards.

Enemigo Mortal

(Bu feng zhui ying/The shadow’s edge)

De Larry Yang.

Con Jackie Chan, Tony Leung Ka-Fai, Wendy Zhang, CiSha, Zifeng Zhang.

Hong Kong, 2025.

XM