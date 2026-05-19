Los aficionados al cine de drama, ya pueden ver la película Ella y su hijo en las salas de cine, la más reciente obra del aclamado director Saeed Roustaee.

Ella y su hijo. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

Mahnaz, es una madre soltera que busca la manera de conservar su trabajo como enfermera, a la par que lidia con la crianza de sus hijos. Mientras organiza su boda con su nueva pareja, Hamid, expulsan a su hijo rebelde de la escuela. Situación que se convierte en la menor de sus preocupaciones cuando una tragedia la obliga a luchar por justicia.

Una historia que expone la compleja mezcla entre tradición y modernidad que se vive en Irán.

Ella y su hijo. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

En su quinta película, Saeed Roustaee, se centra de nueva cuenta en mostrar la realidad de las mujeres en Irán y las injusticias sociales a las que son sometidas.

De esta manera, Ella y su hijo se une a las películas Life and a Day (2016) y Leila’s Brothers (2022), que forma la trilogía de “mujeres iraníes” del cineasta. Historias que en su centro se conectan a través de protagonistas femeninas en situaciones que resaltan la gravedad de la realidad patriarcal en la que viven.

Sin duda, Ella y su hijo es un retrato mordaz y sin filtro del día a día de la mujer iraní contemporánea, que estuvo nominada a la Palma de Oro a Mejor película y es ganadora del premio FIPRESCI en el 78 Festival de Cannes.

Ella y su hijo

(Zan o bacheh)

De Saeed Roustayi.

Con Parinaz Izadyar, Payman Maadi, Soha Niasti, Sinan Mohebi, Fereshteh Sadr Orafaee.

Irán, 2025.