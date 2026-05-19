¡Atención cinéfilos! Cinépolis se alista con apasionantes estrenos este jueves 21 de mayo, en los que destacan dos películas que estamos seguros no te puedes perder; por un lado el universo de Star Wars toma protagonismo en la pantalla grande con una cinta llena de acción, mientras que por otro, un llega un largometraje de misterio.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Tras la caída del Imperio, los antiguos señores de la guerra han quedado dispersos por toda la galaxia. Mientras la naciente Nueva República intenta resguardar los ideales por los que luchó la Rebelión, enfrenta el desafío de mantener el orden en un escenario aún inestable.

En esta misión, cuenta con el apoyo del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, quien viaja junto a su inseparable aprendiz, Grogu. Juntos recorren la galaxia enfrentando peligros, mientras contribuyen a forjar una nueva etapa tras la caída del Imperio.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Los colores del tiempo

En el París de 2025, varios integrantes de una misma familia reciben la noticia de una inesperada herencia: una casa abandonada desde hace años. Cuatro de ellos asumen la tarea de revisar el lugar y elaborar un inventario, sin imaginar que entre sus muros se esconden verdaderos tesoros.

A medida que exploran las antigüedades, emerge la figura enigmática de una antepasada, Adèle, quien dejó su Normandía natal a los 20 años para instalarse en el París de finales del siglo XIX. En pleno auge de la revolución industrial y cultural —cuando la fotografía comenzaba a tomar forma y surgía el Impresionismo—, su historia empieza a entrelazarse con el presente, revelando secretos que han permanecido ocultos por generaciones.

Otros estrenos de Cinépolis el 21 de mayo

Café Chairel.

La vida es.

El pasajero del diablo.

Tú, yo & la Toscana.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA