Lunes, 18 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Netflix: Series y películas que eliminan del 19 al 24 de mayo

La salida de estos títulos representa la última oportunidad para que los suscriptores puedan verlos antes de que sean retirados oficialmente del servicio

Por: Moisés Figueroa

La plataforma de streaming realiza constantemente ajustes en su biblioteca digital debido a la expiración de contratos de licencia y distribución, por lo que cada mes algunas producciones se despiden mientras llegan nuevos estrenos. Pixabay

La plataforma de streaming realiza constantemente ajustes en su biblioteca digital debido a la expiración de contratos de licencia y distribución, por lo que cada mes algunas producciones se despiden mientras llegan nuevos estrenos. Pixabay

Netflix arrancará la penúltima semana de mayo con una nueva actualización en su catálogo, lo que significa que varios títulos populares dejarán de estar disponibles para los usuarios en distintos países.

La plataforma de streaming realiza constantemente ajustes en su biblioteca digital debido a la expiración de contratos de licencia y distribución, por lo que cada mes algunas producciones se despiden mientras llegan nuevos estrenos.

En esta ocasión, la lista de contenidos que abandonan Netflix entre el 19 y el 24 de mayo incluye películas y series de acción, dramas aclamados por la crítica, cintas de terror y producciones internacionales que han logrado convertirse en favoritas del público. 

La salida de estos títulos representa la última oportunidad para que los suscriptores puedan verlos antes de que sean retirados oficialmente del servicio. En algunos casos, las producciones podrían llegar posteriormente a otras plataformas de streaming, aunque eso dependerá de nuevos acuerdos de distribución.

Estas son las películas y series que eliminan esta semana: 

19 de mayo 

  • Close - Película
  • Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia - Película
  • Rebelión - Película
  • Ile Owo - Película

20 de mayo

  • Los locos Addams - Película
  • Los locos Addams 2 - Película

21 de mayo

  • Viaje al centro de la tierra - Película 
  • Viaje 2: La isla misteriosa
  • Millennials - Series
  • Crossroads: Amigas para siempre - Película

22 de mayo

  • El hombre que no siente dolor - Película
  • モブサイコ100 - Serie

23 de mayo

  • Bourne: El ultimátum - Película
  • Identidad desconocida - Película
  • La supremacía de Bourne - Película
  • El legado Bourne - Película

24 de mayo 

  • Proyecto Géminis - Película

MF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones