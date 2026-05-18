Netflix: Series y películas que eliminan del 19 al 24 de mayo

Netflix arrancará la penúltima semana de mayo con una nueva actualización en su catálogo, lo que significa que varios títulos populares dejarán de estar disponibles para los usuarios en distintos países.

La plataforma de streaming realiza constantemente ajustes en su biblioteca digital debido a la expiración de contratos de licencia y distribución, por lo que cada mes algunas producciones se despiden mientras llegan nuevos estrenos.

En esta ocasión, la lista de contenidos que abandonan Netflix entre el 19 y el 24 de mayo incluye películas y series de acción, dramas aclamados por la crítica, cintas de terror y producciones internacionales que han logrado convertirse en favoritas del público.

La salida de estos títulos representa la última oportunidad para que los suscriptores puedan verlos antes de que sean retirados oficialmente del servicio. En algunos casos, las producciones podrían llegar posteriormente a otras plataformas de streaming, aunque eso dependerá de nuevos acuerdos de distribución.

Estas son las películas y series que eliminan esta semana:

19 de mayo

Close - Película

Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia - Película

Rebelión - Película

Ile Owo - Película

20 de mayo

Los locos Addams - Película

Los locos Addams 2 - Película

21 de mayo

Viaje al centro de la tierra - Película

Viaje 2: La isla misteriosa

Millennials - Series

Crossroads: Amigas para siempre - Película

22 de mayo

El hombre que no siente dolor - Película

モブサイコ100 - Serie

23 de mayo

Bourne: El ultimátum - Película

Identidad desconocida - Película

La supremacía de Bourne - Película

El legado Bourne - Película

24 de mayo

Proyecto Géminis - Película

MF