Rolling Stones llega a Nueva York para presentar su nuevo disco



El día de hoy, desde el hotel Weylin en Nueva York, la mítica banda The Rolling Stones hizo una aparición para presentar su nuevo disco, “Foreing Tongues”, que saldrá a la venta en julio y que ya tenemos un adelanto.

Los tres integrantes en activo del grupo británico, Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood, con su buen ánimo característico y energía incansable, posaron ante medios y fans en un 'photocall' con su emblemático logo de la boca con la lengua fuera.

Este lanzamiento estuvo precedido por una ingeniosa campaña de intriga en la que la banda publicó un tema llamado 'Rough and Twisted' bajo el seudónimo de "The Cockroaches", un vinilo de edición limitada que se distribuyó exclusivamente en tiendas de discos independientes y se agotó en pocas horas.

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de The Rolling Stones?

El sencillo “In the Stars” sirve como la carta de presentación de esta nueva etapa musical de The Rolling Stones. Lanzado oficialmente el 5 de mayo de 2026, el tema ha sido descrito por la crítica como una fusión de rock and roll clásico con un estribillo melódico, destacando un poderoso riff de guitarra y la inconfundible energía vocal de Mick Jagger.

Se confirmó que el álbum “Foreign Tongues”, cuyo lanzamiento está programado para el 10 de julio de 2026, contará con 14 canciones . Además, fuentes internacionales han revelado que la producción incluirá colaboraciones estelares de artistas como Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers.

¿Qué representa el nuevo álbum para los miembros del grupo?

Durante la campaña de promoción de 'Foreign Tongues', los miembros de la banda compartieron sus impresiones sobre el proceso de grabación.

Mick Jagger expresó su entusiasmo señalando: "Fueron unas semanas muy intensas grabando Foreign Tongues . Teníamos 14 grandes temas y fuimos lo más rápido que pudimos".

expresó su entusiasmo señalando: "Fueron unas semanas muy intensas grabando . Teníamos y fuimos lo más rápido que pudimos". Por su parte, Keith Richards destacó la conexión con su trabajo anterior al afirmar que el nuevo álbum "tiene una continuidad con Hackney Diamonds y fue genial estar trabajando en Londres de nuevo".

destacó la conexión con su trabajo anterior al afirmar que el nuevo álbum "tiene una continuidad con y fue genial estar trabajando en Londres de nuevo". Finalmente, Ronnie Wood elogió la sinergia del grupo, asegurando que "la atmósfera en la habitación era muy creativa, y toda la banda estuvo en plena forma durante todo el proceso".

Se espera que ofrezcan detalles sobre su primer trabajo de estudio desde 2023, que mezclará rock, blues y country, y del que han adelantado 'In the Stars', su nuevo sencillo, que recupera el sonido más clásico del rock de la banda.

Formados en Londres en 1962, los Stones siguen siendo una de las bandas más influyentes y exitosas de la historia del rock, con himnos como '(I Can't Get No) Satisfaction', 'Paint It Black' o 'Start Me Up'.

TG