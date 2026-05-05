Conoce a Johnny Pacheco, el personaje al que Bad Bunny rindió tributo en la Met Gala 2026

Luego de una exitosa gira de conciertos, ser galardonado en los premios Grammy 20026 por Álbum del Año, más su histórica presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl, y recientemente su aparición en la Met Gala de este año con un look inesperado y que sorprendió a muchos, Bad Bunny sigue dando de que hablar.

La Met Gala, conocida oficialmente como la Gala benéfica del Instituto del Traje, es el evento anual de moda más exclusivo y benéfico del mundo, celebrado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Inaugura la exposición de moda de primavera, recauda fondos millonarios para el Costume Institute y reúne a celebridades bajo una temática estricta.

El tema de la Met Gala 2026 fue "Costume Art" (Arte del vestuario), acompañado del código de vestimenta "Fashion is Art" (La moda es arte). Esta temática exploró la relación entre la moda y el arte, utilizando el cuerpo humano como un lienzo en blanco para la expresión artística.

Y si bien en esta gala muchos artistas y modelos deslumbraron con sus trajes, la propuesta de Benito fue muy única, pues apareció en la alfombra roja con una apariencia "envejecida" que a primera vista no creerías que se trata de el puertorriqueño, vestido con un traje de color negro y con un bastón, pero lo que más llamó la atención fue que llevaba el pelo completamente blanco así como sus cejas, barba, así como arrugas en el rostro y cuello.

Su concepto fue claro: el transcurso del tiempo y la figura del artista como símbolo de recorrido. Y eso no es todo, ya que el artista rindió tributo a Johnny Pacheco en su look.

¿Quién es Johnny Pacheco?

Juan Pablo Pacheco Knipping, conocido popularmente como Johnny Pacheco, fue un músico, flautista, compositor, arreglista, director y productor dominicano de música cubana y salsa. Nació en República Dominicana, se mudó a Nueva York a los 11 años, donde desarrolló su carrera y estudió música.

Es considerado “el padre de la salsa” pues fue una de las figuras más influyentes de la música latina y caribeña por ser fundador junto con Jerry Masucci de la disquera Fania Records en 1964, impulsó el género a nivel internacional y lideró la legendaria “Fania All Stars”.

La agrupación Fania All Stars reunió a las mayores estrellas del sello, consolidando el sonido de Nueva York en los años 70. Además de ser músico también fue director de orquesta, y fue esencial para el éxito de artistas como Celia Cruz y Héctor Lavoe.

Es por esto que el homenaje de Bad Bunny adquiere una resonancia poética al realizarse en Nueva York, llevar la figura de Pacheco a las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte es, en esencia, elevar la cultura callejera y el legado de los inmigrantes latinos al pináculo de la élite artística e institucional de la Gran Manzana.

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KR