Martes, 05 de Mayo 2026

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Marjorie de Sousa truena por FOTOS falsas con Julián Gil hechas con IA: "Está fatal"

La actriz pidió respeto y, sobre todo, pidió que no se use la imagen de su hijo Matías para hacer esa clase de imágenes

Por: SUN .

Marjorie de Sousa pidió que no exhiban a su hijo en situaciones que son falsas. AP/ARCHIVO

Marjorie de Sousa pidió que no exhiban a su hijo en situaciones que son falsas. AP/ARCHIVO

Marjorie de Sousa ya reportó la página que está volviendo virales fotografías creadas con Inteligencia Artificial en las que aparecen ella, su hijo Matías y su padre, el actor Julián Gil, quien dejó de convivir con el menor desde 2020, pues desde entonces la actriz venezolana es quien tiene la patria potestad.

LEE: Julián Gil y Marjorie de Sousa: Sigue el conflicto por la patria potestad de su hijo

En redes se han viralizado varias fotografías hechas con IA en las que muestran a Marjorie y Julián supuestamente juntos y sonrientes con Matías, su hijo nacido en enero del 2017.

Pese a que Julián ha hablado varias veces de manera pública de lo que considera es una injusticia, la actriz ha preferido el silencio, pero en esta ocasión se dijo muy molesta por dichas fotos, por lo que actuó en consecuencia.

Le parecieron una falta de respeto, dijo no estar de acuerdo con que el público juegue con ello y que tomen fotos de sus redes para exhibir a su hijo en una situación falsa.

     

"Creo que no se debería hacer, deberían de respetar el proceso de cada una de las personas y sobre todo, usar la imagen de mi hijo con fotos mías de mis redes sociales está fatal, no me gustó", dijo tajante.

Reveló que si reportó la página fue porque se trataba de información falsa, algo que consideró delicado.

"Es ponerse en los zapatos del niño y respetar, ¿no?; reporté la página porque es información falsa, no me gustó, sí es bien delicado", dijo a la prensa en el evento "Las 25+".

     

Remarcó que ese tipo de contenidos (creados con IA) son peligrosos porque juegas con la vida de las personas, se mata a quien sea, se genera pánico y duda.

Marjorie hizo un llamado a reportar la página porque "eso no es seriedad", y remarcó que no está bien que se juegue con la vida privada de un niño, en ese caso de su hijo Matías.

JM

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