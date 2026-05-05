El pasado lunes 4 de mayo la moda y el arte se fusionaron en la Met Gala 2026. Como fue de esperarse, las celebridades asombraron a los medios y al público con sus creativos looks acordes a la temática; este año fue “La moda es arte”. Uno de los artistas que tuvo el foco de atención fue el cantante puertorriqueño Bad Bunny por su atrevido atuendo en el que caracterizó a un anciano pero ¿qué es lo que había detrás de este outfit?

El arte de envejecer

Si bien se trató de un look que emanaba el porte y estilo que el puertorriqueño más de una vez ha lucido, aún persistía la incógnita de por qué Bad Bunny decidió viajar en el tiempo y dar un adelanto a sus fans de cómo se vería de viejo.

De acuerdo a la revista ELLE, la intención detrás de este disfraz es la respuesta a una de las secciones de la exposición “Costume Art”, titulada “The Aging Body” ("El cuerpo que envejece"). El artista detrás del maquillaje fue el maquillador profesional Mike Marino.

EFE / ARCHIVO

Reconocido solo por sus gestos y su mirada, el "conejo malo" lució en el gran evento de moda con el pelo canoso, arrugas y un bastón, moviéndose con presuntas dificultades por las escaleras. Su conjunto para una velada temática con el título 'La moda es arte' fue un simple pero efectivo traje negro con blusa de gran lazada en el cuello. El cantante puertorriqueño volvió a confiar en la marca Zara, del gigante textil español Inditex para crear su elegante e intrigante look.

Bad Bunny en la Met Gala a lo largo del tiempo

Bad Bunny es un artista que se caracteriza por su versatilidad tanto en la música como en su estilo, que sin miedo muestra al mundo. La Met Gala es uno de los espacios donde ha desbordado su creatividad y esencia a través de sus looks.

Desde un streetwear llamativo, hasta versiones más refinadas de la sastrería, y por supuesto los accesorios no deben faltar como gafas de sol y joyas llamativas y exhuberantes. En el 2023 el “Conejo Malo” se mostró con un traje blanco de Jacquemus con una espectacular cola floral.

En 2025, vistió un traje marrón de Prada con guantes adornados y un sombrero pava puertorriqueño, homenaje a sus raíces.

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La inspiración de la Met Gala 2026

Este año, la alfombra no se pintó de roja, sino blanca, con una recreación de un jardín floral repleto de racimos de glicinias blancas que cuelgan del techo, y maceteros de barro y setos en los laterales. La Met tuvo una recaudación histórica de 42 millones de dólares, superando así la cifra récord del año pasado de 31 millones de dólares.

El evento se llevó a cabo en el Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York y presentó el 'Costume Art', una exposición que explora mediante cuerpos de todo tipo la relación histórica entre la moda, el arte y la anatomía humana, lo que se traduce en el pistoletazo de salida para la Met Gala.

Con información de EFE y SUN.

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