Junior H volverá a Guadalajara en 2027 tras suspensión de su concierto

La espera terminó para los seguidores de Junior H en Guadalajara. Luego de varios meses de incertidumbre y polémica en torno a la cancelación de su presentación en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, finalmente fue anunciada la nueva fecha del “México en Lágrimas $ad Boyz Tour”, gira que llegará a la ciudad el próximo 29 de enero de 2027.

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La reprogramación fue confirmada tanto por la empresa promotora MusicVibe como por el propio cantante a través de sus redes sociales. El concierto mantendrá el recinto originalmente anunciado y conservará el formato previsto desde un inicio.

De acuerdo con la información compartida por la promotora, la nueva fecha fue posible tras un periodo de trabajo y coordinación con las autoridades municipales de Guadalajara y Zapopan. Además, señalaron que el espectáculo se desarrollará bajo los lineamientos establecidos por las autoridades estatales y municipales, particularmente en torno a los contenidos musicales relacionados con la apología del delito.

“Junior H refrenda su compromiso con sus seguidores y con el desarrollo positivo de la juventud”, indicó el comunicado difundido por los organizadores, quienes también precisaron que el show no incluirá temas relacionados con la apología del delito.

Cancelación del concierto de Junior H en 2025

La noticia llega meses después de que el concierto original, programado para el 16 de noviembre de 2025 en la Plaza Nuevo Progreso, fuera suspendido en medio de una fuerte controversia política y mediática.

La cancelación ocurrió luego de que el Ayuntamiento de Guadalajara negara los permisos necesarios para la realización del evento, argumentando que la solicitud no fue presentada en tiempo y forma y que faltaban documentos clave, entre ellos el dictamen de Protección Civil y Bomberos.

Sin embargo, el contexto alrededor de la suspensión iba más allá de un tema administrativo. Semanas antes, Junior H había quedado envuelto en polémica tras su participación en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Zapopan, donde interpretó el tema “El Azul”, canción señalada por autoridades locales por hacer referencia a figuras del crimen organizado.

Tras aquella presentación, el cantante fue llamado a comparecer ante la Fiscalía de Jalisco por presunta apología del delito y recibió sanciones económicas por parte del municipio de Zapopan. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, incluso advirtió públicamente que el artista no volvería a presentarse en el Estado mientras incumpliera los acuerdos establecidos para evitar contenidos relacionados con violencia o narcocultura.

La situación convirtió el caso de Junior H en uno de los episodios más mediáticos del debate sobre los corridos tumbados y los corridos con apología al delito en México, particularmente en Jalisco, donde durante el último año las autoridades endurecieron medidas contra espectáculos considerados apologéticos.

En medio de la controversia, el cantante publicó un mensaje en redes sociales ofreciendo disculpas y asegurando que buscaría adaptar su repertorio a los lineamientos solicitados por las autoridades.

Ahora, con el anuncio oficial de la nueva fecha, los organizadores aseguran que el espectáculo podrá realizarse finalmente bajo las condiciones requeridas.

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Los boletos adquiridos previamente seguirán siendo válidos para el concierto del 29 de enero de 2027, por lo que no será necesario realizar ningún cambio. Para quienes deseen solicitar reembolso, MusicVibe informó que el proceso podrá realizarse a través de la boletera FunTicket, enviando la documentación requerida al correo atc@funticket.mx .

Entre los requisitos solicitados se encuentran una copia del estado de cuenta donde aparezca el cargo original, identificación oficial del titular y fotografías de los boletos con la palabra “nulo” escrita sobre ellos.

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