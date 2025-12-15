El director estadounidense Rob Reiner y su esposa, la productora Michele Reiner, habrían sido degollados por un familiar en el hogar de la pareja en Los Ángeles, informó este lunes la web TMZ , después de que la revista People señalara al hijo mediano de ambos como presunto responsable del aparente homicidio.

La agresión ocurrió tras una posible discusión el domingo, dijeron fuentes al medio especializado en entretenimiento, sin especificar el motivo del desacuerdo. Según TMZ, la hija de ambos encontró los cuerpos y dijo a la Policía que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres. Aún no hay confirmación oficial de la identidad del sospechoso de los asesinatos.

Mientras la revista People reporta que múltiples fuentes dan al hijo mediano de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, como culpable, otros medios se limitan a indicar que un familiar cercano está siendo interrogado por la Policía, que no ha ofrecido detalles de momento.

Está previsto que a lo largo del día los investigadores ofrezcan nueva información del suceso y la identidad del sospechoso.

El autor de clásicos como “When Harry met Sally…” (1989), “The Wolf of Wall Street” (2013), o “Misery” (1990), y su esposa fueron hallados muertos este pasado domingo en su domicilio de Brentwood, ambos presentaban heridas compatibles con acuchillamiento.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15.30 hora local (23.30 GMT) y cuando llegaron se encontraron los cuerpos de Reiner, de 78 años, y de su mujer, de 68.

Según el diario Los Ángeles Times, no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

Rob y Michele Reiner se casaron en 1989, el mismo año en que se estrenó "When Harry met Sally…", y tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy.

Nick participó en el guion de “Being Charlie”, estrenada en 2015 e inspirada en parte en sus experiencias y problemas de adicciones. El filme cuenta la historia de un joven de 18 años adicto a las drogas, que tras lograr escapar de un centro de rehabilitación regresa a casa.

La muerte de los Reiner ha causado conmoción entre personalidades del arte y la política, donde el director era ampliamente conocido.

AO

