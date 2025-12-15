El pasado 14 de diciembre, se reportó el que sería el doble homicidio del director Rob Reiner y la fotógrafa y productora Michele Reiner , su esposa. La revista People, aseveró que Nick Reiner fue el culpable del crimen .

El autor de clásicos como ' Cuando Harry encontró a Sally... ' (1989) o ' Algunos hombres buenos ' (1992) y Michele Reiner fueron hallados sin vida en su domicilio de Brentwood con heridas compatibles con un acuchillamiento.

People, la revista de renombre del país del norte, aseguró que múltiples fuentes han hablado con miembros de la familia, quienes apuntan como culpable a Nick Reiner, de 32 años. Otros medios locales se limitan a indicar que la policía local está interrogando a un familiar cercano en su investigación por aparente homicidio.

Otras voces al respecto

El diario Los Angeles Times afirmó que un familiar está siendo investigado en relación con ambas muertes y filtra que en el domicilio de la pareja no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15:30 horas, tiempo local, y para cuando llegaron se encontraron los cuerpos del también productor, de 78 años, y de la fotógrafa, de 68.

En una conferencia de prensa el domingo, el subjefe de Policía, Alan Hamilton, apuntó que no estaban buscando a nadie como sospechoso por el momento y recalcó que iban a tratar de hablar con todos los familiares que pudieran durante sus pesquisas.

Están previstas nuevas comparecencias de las fuerzas del orden a lo largo del lunes.

Rob y Michele Reiner se casaron en 1989, el mismo año en que se estrenó 'Cuando Harry encontró a Sally...', y tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy.

