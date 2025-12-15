Uno de los grandes estrenos del año en los servicios de streaming ha sido It: Welcome To Derry. La precuela de la icónica historia del universo de Stephen King ha recibido mucha atención durante estas últimas semanas en que ha llegado la primera temporada a la pantalla de HBO Max. Pese a ello, la plataforma productora, que se encuentra en medio de una transacción millonaria con Netflix, no ha anunciado la renovación de la historia para una segunda temporada.

Sin embargo, todo apunta a que la renovación de It: Welcome To Derry es inminente. Los creadores han revelado en entrevistas que la historia está planeada para desarrollarse a lo largo de tres temporadas, contadas en orden cronológico inverso; es decir, de presente a pasado, ya que se busca explorar el inicio de Pennywise en el contexto de Derry.

En ese sentido, la segunda temporada buscaría a desarrollar el universo del payaso terrorífico en 1935, algo así como 27 años antes de los eventos vistos en la primera temporada la cual estuvo ambientada en 1962. El contexto intenta explorar el largo universo creado por Stephen King y expandiendo sus detalles mucho más allá de lo descrito en la miniserie de los 90s con la actuación de Tim Curry, así como las películas recientes protagonizadas por Bill Skarsgård.

Dentro de los rumores se especula que en dicha temporada se pueda explorar la masacre de la banda de los Bradley, una tragedia influenciada por Pennywise, así como la explosión de las acerías Kitchener.

Las incógnitas que se podrían desarrollar en ese par de temporadas potenciales está la de explorar por qué Peenywise elige a Derry como su lugar para desplegar su terror y cómo es que eligió a los niños como objetivo de sus fechorías terribles.

Por último, la tercera temporada buscaría desarrollarse en 1908 para descubrir los orígenes definitivos de 1908 y su llegada a Derry.

No obstante, todo esto es especulación. Habrá que esperar noticias sobre las próximas temporadas en los días venideros.

