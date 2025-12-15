Paulina Goto: Tropicoco es la gran ganadora de ¿Quién es la máscara?

La noche del domingo 14 de diciembre marcó el cierre de la séptima temporada de ¿Quién es la Máscara?, una edición que culminó con Paulina Goto como la ganadora absoluta. La actriz y cantante fue quien dio vida a Tropi Coco, personaje que logró posicionarse como uno de los favoritos del público y que finalmente se llevó el triunfo en la edición 2025 del programa.

La gran final contó con la participación de Maestro Bops, Tropi Coco, Metaliebre y Carro Ñero, quienes compitieron a lo largo de diez semanas en uno de los formatos con mayor audiencia de la televisión abierta en México. En esta ocasión, el voto del público tuvo un papel determinante, un cambio respecto a temporadas anteriores que terminó favoreciendo a Tropi Coco.

Durante la final, Paulina Goto destacó desde su primera aparición al interpretar “I Will Always Love You”, de Whitney Houston, presentación que recibió comentarios positivos por parte de los investigadores y una respuesta entusiasta de la audiencia. Más adelante, protagonizó uno de los momentos más significativos de la noche al compartir el escenario con Carlos Rivera en la canción “Larga Vida”.

Tras revelarse como la persona detrás de la máscara, Paulina Goto se mostró visiblemente conmovida y explicó los motivos que la llevaron a aceptar participar en el proyecto , luego de haber declinado invitaciones en el pasado. Al referirse al programa, expresó: “Tenía miedo de ti, yo tenía miedo de ti”, antes de agradecer la experiencia que le permitió regresar al escenario desde un lugar distinto.

Paulina Goto agradece la oportunidad

La artista también compartió un mensaje personal que resonó entre los investigadores y el público:

“Estoy superagradecida, que un proyecto hermoso muy mágico disfruté cada vez que me paré aquí en el escenario. Sentí que hace mucho mi niña interior no salía a jugar así y a ser libre”.

Asimismo, señaló que tras el fallecimiento de su padre, este tipo de proyectos adquirieron un valor especial, al convertirse en una forma de expresión personal y de homenaje.

Paulina Goto, cuyo nombre completo es Paulina Gómez Torres, nació el 29 de julio de 1991 en Monterrey. Es una actriz y cantante mexicana reconocida por su participación protagónica en telenovelas como Niña de mi Corazón y Mi Corazón es Tuyo, además de haber integrado el grupo juvenil Eme 15.

