Hallan muertos a Rob Reiner y a su esposa en su casa en Los Ángeles

El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su domicilio ubicado en Brentwood, Los Ángeles, junto a su esposa Michele Singer, informó la revista Variety. De acuerdo con la publicación, ambos habrían presentado heridas provocadas por arma blanca, por lo que el caso es analizado como un posible homicidio.

Según Variety, la información fue confirmada por los medios TMZ y People, mientras que el Departamento de Policía de Los Ángeles mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de las muertes.

Rob Reiner era hijo del reconocido escritor, director y comediante Carl Reiner, y a lo largo de su carrera se consolidó como una figura influyente en la industria del entretenimiento estadounidense. Fue ganador de dos premios Emmy como mejor actor de reparto en una comedia, en 1974 y 1978, gracias a su trabajo televisivo.

De acuerdo con su biografía en IMDB, Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, y estaba casado con Michele Singer desde 1989. En su trayectoria como actor participó en producciones como All in the Family (1971), This Is Spinal Tap (1984) y El lobo de Wall Street (2013).

Como director, dejó una huella importante en el cine con películas que se convirtieron en referentes de la comedia y el romance, entre ellas “When Harry Met Sally…”, considerada una de sus obras más emblemáticas.

