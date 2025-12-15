HBO Max prepara sus mejores estrenos de la semana del 15 al 21 de diciembre para cautivarte con sus grandes historias.

Tal es el caso de “El imperio del Sol” que llega al streaming el próximo 17 de diciembre, protagonizada por Christian Bale cuando aún era un niño, la peli narra la historia de un chico británico de clase alta a quien la vida le cambia completamente cuando los japoneses invaden Shanghai durante la Segunda Guerra Mundial, a partir de dicho suceso tiene que sobrevivir al encierro en un campo nipón de prisioneros.

Mientras que el mismo día se estrena “The Mule” en donde Earl Stone, es un veterano de guerra que, ante presiones de los altos mandos del crimen organizado, acepta convertirse en transportista de droga a través de distintos estados de Estados Unidos, con la promesa de mejorar sus condiciones de vida y las de su familia.

Su edad avanzada y su carácter afable lo vuelven el candidato ideal para pasar desapercibido ante las autoridades, situación que es aprovechada por los delincuentes, gracias a ello, en poco tiempo se convierte en la principal “mula” de un poderoso cártel, integrado por traficantes dispuestos a todo con tal de cumplir sus objetivos.

Estrenos de la semana de HBO Max

15 de diciembre: Sin tetas no hay paraíso.

17 de diciembre: The Mule.

17 de diciembre: El imperio del Sol.

20 de diciembre: Nosotros.

Por confirmar: Soy Frankelda.

Nuevos episodios

Black Clover| T3 y T3.

Bahar.

Harry Potter: Magos Pasteleros.

Hora de aventura: con Fionna y Cake.

I Love LA.

Mentes extraordinarias.

Georgie y Mandy- Su Primer Matrimonio.

