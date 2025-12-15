Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 16 al 21 de diciembre

Aries

Esta semana la energía del Emperador será clave para ayudarte a encontrar soluciones y evaluar con claridad qué acciones te benefician y cuáles no. Es un buen momento para enfocarte en lo positivo, tomar el control de tu vida profesional y abrirte a nuevas oportunidades laborales, incluso fuera del país.

Tauro

La carta del Loco señala que es tiempo de actuar sin postergar. Las decisiones que tomes ahora impulsarán tu crecimiento profesional, ya que atraviesas una etapa favorable para el éxito. Podrías recibir una propuesta relacionada con el sector gubernamental, así como avanzar en trámites de pasaporte o visa.

Géminis

El Ermitaño indica que te encuentras en una fase ideal para evolucionar en el ámbito laboral. Un reconocimiento importante fortalecerá tu imagen profesional. Sin embargo, mantente alerta ante envidias a tu alrededor. Además, se vislumbra un viaje inesperado en los próximos días.

Cáncer

La carta del Juicio refleja un proceso de reflexión personal. Es momento de priorizarte, valorar tu talento y apostar por tu desarrollo profesional. Evita perder tiempo con personas que no muestran verdadero interés en compartir tu camino.

Leo

El Sol anuncia una etapa muy positiva para ti. Confía en tus capacidades, pero mantén discreción con tus planes. Organiza desde ahora tus objetivos laborales para el próximo año. La tensión mental puede ser tu punto vulnerable, así que caminar o hacer ejercicio te ayudará a liberar estrés. Habrá presión laboral por cierres de año y ajustes en proyectos, por lo que deberás estar muy atento a cada indicación.

Virgo

La Templanza augura estabilidad y equilibrio duradero. Estás cerrando ciclos complicados y resolviendo situaciones pendientes. Todo apunta a que una etapa mucho más favorable está por comenzar.

Libra

El As de Bastos simboliza poder y crecimiento. Es momento de planear tu estabilidad financiera y renovarte por completo. Considera mejorar tu salud y continuar tu formación académica, ya que el 2026 será un año muy destacado para tu desarrollo profesional.

Escorpión

La carta del Mundo señala que el futuro trae oportunidades laborales prometedoras. No temas a los cambios, pero sé constante y reservado con tus planes. Tu fortaleza espiritual es grande, aunque conviene elegir mejor a las personas que te rodean para proteger tu energía.

Sagitario

El Diablo anuncia abundancia económica, pero aconseja prudencia con el dinero, especialmente al prestarlo. Mantén distancia y reserva, ya que no todos son confiables. Cuida el descanso, pues el insomnio puede afectarte; desconectarte del celular por la noche será clave.

Capricornio

El As de Oros indica una racha de buena fortuna. Es el momento ideal para resolver asuntos pendientes, ya que el éxito está al alcance de tus manos. Recuerda avanzar con humildad y dejar de lado la soberbia para alcanzar tus metas.

Acuario

El Carruaje señala días de sanación emocional y superación de conflictos amorosos. Tomar decisiones firmes te ayudará a encontrar la felicidad. Tendrás buena compatibilidad con Géminis y Leo. Cuida tu garganta y pulmones, y protégete de enfermedades respiratorias. Se avecina estabilidad económica.

Piscis

La carta del Mago te invita a priorizarte y buscar tu bienestar. Aunque sueles entregarte a los demás, ahora recibirás una recompensa importante, incluso una posible sorpresa económica. Aprovecha las últimas semanas del año para cerrar pendientes. Se destacan reuniones festivas con amigos, compras navideñas y la continuación de cambios relacionados con tu hogar, incluyendo planes de remodelación.

Con información de Mhoni Vidente

