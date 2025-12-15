Filtran trailer de 'Avengers: Doomsday' y se revela un gran personaje

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se alista para uno de sus regresos más esperados con Avengers: Doomsday, una película que promete marcar el inicio de una nueva etapa para la franquicia y redefinir el rumbo de los superhéroes más populares del cine.

A diferencia de anteriores lanzamientos, Disney optó por una estrategia distinta para presentar el primer adelanto del filme. En lugar de publicarlo de forma oficial en plataformas digitales, el tráiler fue proyectado exclusivamente en salas de cine antes de las funciones de Avatar , sorprendiendo a los fanáticos que asistieron a las proyecciones.

Hasta ahora, el avance no ha sido liberado de manera oficial, por lo que solo circulan en redes sociales algunos fragmentos grabados dentro de los cines. Sin embargo, estos videos fueron suficientes para generar conversación a nivel mundial y revivir uno de los nombres más emblemáticos del UCM.

Chris Evans regresa al UCM

El adelanto confirmó el regreso de Chris Evans en su icónico papel de Steve Rogers, Capitán América, quien aparentemente tendrá un rol clave en esta nueva entrega. En las imágenes filtradas se observa al personaje descender de una motocicleta, ingresar a su hogar y contemplar con nostalgia su antiguo traje, antes de mirar con ternura a un bebé, escena que ha desatado múltiples teorías entre los seguidores.

Aunque los rumores sobre el regreso de Steve Rogers circulaban desde hace más de un año, la frase final del tráiler —“Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”— terminó por avivar aún más las expectativas en torno a la película.

¿Qué se sabe hasta ahora de Avengers: Doomsday?

La cinta estará dirigida por los hermanos Russo, responsables de éxitos como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. El elenco también contará con Chris Hemsworth retomando su papel como Thor y una de las incorporaciones más sorpresivas: Robert Downey Jr., quien regresará al UCM para interpretar a Victor Von Doom, uno de los villanos más importantes de esta nueva fase, dejando atrás definitivamente a Iron Man.

El estreno de Avengers: Doomsday está programado para el 18 de diciembre de 2026, y se perfila como una de las apuestas más fuertes de Marvel para recuperar el entusiasmo de los fans y consolidar el futuro del UCM.

Con el regreso de personajes icónicos, un elenco de alto perfil y la dirección de los hermanos Russo, A vengers: Doomsday apunta a convertirse en un evento clave para Marvel, marcando el inicio de una nueva era que buscará reconectar con la emoción y grandeza que definieron al UCM en su mejor momento.

