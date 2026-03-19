Ring Royale 2026: ¿Cuánto ganaron los influencers por su participación?

El Ring Royale 2026, realizado el domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey, no solo captó la atención del público y dominó las tendencias en México, sino que también dejó importantes ganancias económicas para las celebridades que participaron en el evento.

La intervención de figuras públicas permitió dimensionar el impacto financiero del espectáculo. Durante transmisiones en vivo, Wendy Guevara, conocida como “La Perdida”, señaló que todos los involucrados recibieron pagos elevados, además de destacar que Poncho de Nigris no escatimó en recursos para garantizar condiciones favorables para los participantes.

En cuanto a las cifras, aunque los organizadores han procurado mantener discreción, reportes de “insiders” indican que los ingresos variaron según la popularidad y trayectoria de cada competidor. Se calcula que quienes tenían un perfil medio, percibieron entre 300 mil y 500 mil pesos mexicanos. A esto se sumó un incentivo adicional de aproximadamente 200 mil pesos para quienes resultaron ganadores.

Asimismo, los acuerdos comerciales y patrocinios personales jugaron un papel relevante. Gracias a la promoción en redes sociales, algunos participantes habrían alcanzado ingresos cercanos al millón de pesos en una sola noche.

Los montos más altos se concentraron en las peleas principales, encabezadas por figuras consolidadas del espectáculo como Alfredo Adame, Carlos Trejo, Marcela Mistral y Karely Ruiz.

ESPECIAL

El enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, considerado el “duelo de leyendas”, fue el más lucrativo. Versiones no oficiales apuntan a que cada uno habría negociado una bolsa de 3 millones y medio pesos, en parte impulsada por su conocida rivalidad mediática.

Por su parte, Karely Ruiz, identificada como “la reina de las redes”, habría recibido alrededor de 500 mil pesos, sin incluir los ingresos adicionales derivados de la publicidad que portó durante el evento.

Con estos resultados, el Ring Royale se posiciona como un formato rentable dentro del entretenimiento, donde la exposición mediática y el espectáculo se convierten en beneficios económicos significativos para sus protagonistas.

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BB

