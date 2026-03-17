'Malcolm el de en medio' tendrá importante cambio en doblaje de nueva temporada

El regreso de “Malcolm el de en medio” llegó con un tráiler que nos regaló una sorpresa: la revelación de la nueva voz de Hal Wilkerson, el padre de “Malcolm” interpretado por Bryan Cranston. Durante las siete temporadas de la serie original Alejandro Mayén dio voz al personaje de “Hal” pero debido a polémicas en su vida privada podría no haber sido elegido para continuar en este regreso.

¿Quién es la nueva voz de Hal en el regreso de Malcolm el de en medio?

En este regreso el doblaje en español será interpretado por Óscar Gómez. El actor de doblaje ya está familiarizado con Bryan Cranston, ya que lo ha doblado en series como “The Studio” y la película “Argylle”. Así que la nueva voz de Hal será familiar para quienes siguen el trabajo de Cranston en otras producciones.

Carlos Díaz regresará como “Malcolm”

“Malcolm” es el eje narrativo de la serie, por lo tanto era importante que la voz original en español regresará. Así que la decisión de mantener a Carlos Díaz en el rol de doblaje ha mantenido satisfechos a muchos de sus seguidores.

El tono acelerado y a veces de desasosiego que imprime Carlos Díaz al personaje ha sido muy importante para formar la identidad de "Malcolm" en la audiencia mexicana.

Al ser ahora un Malcolm ya adulto y con un hijo el reto será mantener la esencia que caracterizó al personaje durante su emisión en la televisión.

"Lois" volverá a ser doblada al español por Magda Giner

En la serie original, Giner fue sustituida en la sexta temporada que se debió a un conflicto sindical ocurrido en 2005 dentro de la industria del doblaje en México. Para muchos, el cambio causó inconformidad ya que el personaje de "Lois" es el de una mujer que impone seguridad y autoridad.

Su vuelta en el regreso de "Malcolm" es vista por los fans como un acto justo hacia su trabajo.

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También regresa Alfredo Leal como “Reese”. Debido a su salida del país, el actor de doblaje ya no participó durante las últimas temporadas de la serie. Su ausencia fue notada especialmente por la audiencia que más siguió al personaje de “Reese”.

¿De qué trata ‘"Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta"?

Malcolm, quien ahora es padre, vuelve a ver a su familia después de una década distanciado de esa caótica dinámica que mantuvo con ellos durante toda la serie original.

Otro factor a tomar en cuenta por la audiencia es que para suerte de muchos, el creador original Linwood Boomer , escribe y dirige el nuevo proyecto lo que augura que seguramente mantendrá una continuidad en narrativa y tono.



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