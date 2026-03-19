De acuerdo con información publicada por TMZ, Chuck Norris fue hospitalizado en un nosocomio en Hawái. Fuentes cercanas al actor habrían confiado al medio que en las últimas 24 horas se registró una emergencia médica en la isla de Kauai, lo que derivó en el traslado de la celebridad a un hospital de la región. La misma fuente reporta que el actor se encuentra de buen ánimo, aunque no se han revelado más detalles acerca de lo ocurrido.

Al parecer, el incidente se presentó de forma repentina, ya que el miércoles aún estaba entrenando en la isla. Incluso, un amigo habló con él por teléfono y aseguró que Norris se mostraba de buen humor y haciendo bromas.

El actor, de 86 años, celebró su cumpleaños a inicios de este mes compartiendo en redes sociales un video en el que aparece ejercitándose junto a un entrenador personal.

¿Quién es Chuck Norris?

Chuck Norris es un actor y artista marcial estadounidense que alcanzó la fama en el cine de acción de los años 70 y 80 con películas como "Way of the Dragon", donde compartió escena con Bruce Lee, y la saga "Missing in Action", además de consolidarse en la televisión con la serie "Walker, Texas Ranger".

Antes de su carrera actoral, destacó como campeón de karate y fundador de su propio estilo, el Chun Kuk Do. En su vida personal, ha estado casado en dos ocasiones; actualmente mantiene una relación con Gena O'Kelley, con quien contrajo matrimonio en 1998.

Te puede interesar: Así luce el tráfico en Periférico Sur tras choque de tráiler contra puente peatonal (VIDEO)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

