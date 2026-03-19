Prepárate para un fin de semana lleno de emociones a través de los estrenos que llegan del 20 al 22 de marzo en HBO Max; en los próximos días la programación del streaming es completamente diferente, pues de un lado llega el esperado final de una serie ambientada en la Revolución Mexicana, mientras que por otro se estrena la tercera temporada de un contenido de comedia.

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Final de la serie “Cómo agua para chocolate”

El final de la serie “Cómo agua para chocolate” llega el próximo domingo 22 de marzo a las 12:00 am hora de México, en donde podremos conocer el desenlace de Tita de la Garza y su amor imposible con Pedro, condicionado por rígidas tradiciones familiares.

La serie está ambientada en plena Revolución Mexicana, y en el episodio final, la protagonista enfrenta la decisión que definirá su destino: entregarse a la intensidad de ese amor o apostar por una vida más estable. Pedro encarna el lazo emocional que ha marcado su existencia, mientras que el doctor Brown representa una alternativa de libertad y equilibrio.

Inicio de la serie “The comeback”

La comedia “The Comeback” volverá con una tercera y última temporada que se estrenará el 22 de marzo a través de HBO Max.

Esta nueva entrega tendrá ocho episodios, que se lanzarán semanalmente hasta el gran final el 10 de mayo, poniendo punto final a una historia que comenzó en 2005 y que tuvo un inesperado regreso en 2014.

La serie retoma la vida de Valerie, interpretada por Lisa Kudrow, una exestrella de sitcom que sigue luchando por mantenerse vigente en la industria. Ahora, se enfrenta a un nuevo reto: participar en una producción que presume ser la primera comedia escrita por Inteligencia Artificial, lo que promete llevar su caótica carrera a un nivel aún más impredecible.

Otro estreno del fin de semana en HBO Max

20 de marzo- Uno: Entre el oro y la muerte.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Industry (temporada 4).

Doña Beja.

La promesa.

El chico de oro.

Mentes Extraordinarias .

The Pitt.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Primal (temporada 3).

Aurgi: Secretos de familia.

Callate y mira esto.

El maravillosamente extraño mundo de Gumball.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

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