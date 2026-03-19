Cinépolis: ¿En qué consiste el menú temático de "Super Mario Galaxy"?

A pocos días del estreno de “Super Mario Galaxy: La Película", Cinépolis prepara una experiencia especial que va más allá de la pantalla. La cadena de cines anunció funciones limitadas con un menú temático inspirado en el universo del famoso videojuego, dirigido a los fans que buscan una forma distinta de disfrutar este esperado lanzamiento.

La propuesta estará disponible únicamente los días 8 y 9 de abril de 2026 en salas VIP seleccionadas , por lo que no llegará a todos los complejos ni ciudades del país, estas funciones incluirán un menú exclusivo que acompañará la proyección de la película.

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CORTESÍA/ Cinépolis

De acuerdo con la información difundida, l a experiencia contempla una comida de tres tiempos basada en la temática de Super Mario Galaxy, además de dos bebidas sin alcohol, a esto se suman artículos especiales como un vaso coleccionable con llavero y una sorpresa adicional para los asistentes, todo incluido junto con el acceso a la función.

La cadena también precisó que el menú será fijo, es decir, no podrá modificarse, el costo, por ahora, no ha sido revelado y solo podrá consultarse al momento de realizar la compra en su plataforma digital, donde se habilitará una sección específica para elegir sucursal, horario y fecha.

CORTESÍA/ Cinépolis

¿Cuándo se estrena “Super Mario Galaxy: La Película"?

Las funciones forman parte del lanzamiento de la película, cuyo estreno en México y América Latina está programado para el 1 de abril de 2026, esta nueva entrega lleva a Mario, Luigi y sus aliados a una aventura espacial, en la que deberán enfrentarse a Bowser Jr., quien amenaza el equilibrio del universo mientras intenta rescatar a su padre.

Ante la disponibilidad limitada, Cinépolis recomendó a los interesados mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cuándo se liberará la venta de boletos y asegurar un lugar en esta experiencia especial. Mientras tanto, la preventa general para ver la película en salas tradicionales ya se encuentra activa.

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